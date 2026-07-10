Android Update: Neue Google-Apps starten, Google stellt Gratis-Backup ein, Android Halo und Drive-Backup

Die zu Ende gehende Android-Woche hatte wieder einige interessante Neuerungen zu bieten, die in dieser Form sicherlich nicht allen Nutzern gefallen werden: Google vergrößert das Android-Backup rund um Android, man stellt gleichzeitig das Gratis-Backup ein, wir zeigen euch Android Halo und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Wir haben die zweite Juli-Woche rund um Android beendet und es gab wieder einige interessante Neuerungen, wie etwa das Android-Sicherheitsupdate für Juli, größere Änderungen bei den Backups und mehr. Außerdem haben wir euch das neue Android Halo für lokale KI-Agenten gezeigt. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Viele neue Google-Apps

Google hat in den letzten zwei bis drei Wochen eine ganze Handvoll neuer Android-Apps gestartet, die allesamt in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Wir zeigen euch die neuen Apps im Detail und spekulieren auch darüber, wofür die eine oder andere Anwendung konzipiert sein könnte.

» Das sind die neuen Google-Apps für Android

Android Halo für lokale KI-Agenten

Mit Android Halo hat Google kürzlich ein Konzept gezeigt, das den Einsatz lokaler KI-Agenten auf Smartphones zeigt. Halo sorgt dafür, dass die Agenten sichtbar sind, dass die Nutzer deren Arbeit bemerken und diese dennoch nicht störend sind. Es ist ein interessantes Konzept, das schon bald für die ersten Smartphones eingeführt werden soll.

» So funktionieren Android Halo und Gemini Spark









Google stellt Gratis-Backup ein

Google beendet das seit vielen Jahren angebotene Gratis-Backup für Android. Die Dienstleistung bleibt glücklicherweise bestehen, doch ab sofort wird der dafür notwendige Speicherplatz vom Kontingent des Google-Kontos abgezogen.

» Google stellt das Gratis Android-Backup ein

Android-Update für Juli

Google hat das Android-Update für Juli veröffentlicht, das in diesem Monat trotz übersichtlicher Auflistung eine Überraschung enthält. Schaut mal herein, denn es gibt auch das dazugehörige Pixel-Update.

» Google veröffentlicht Android-Sicherheitsupdate für Juli

Android bringt neues Dokument-Backup für Google Drive

Android erhält ein neues Backup, das erstmals auch den Downloads-Ordner umfasst. Die darin abgelegten Dateien werden jetzt auch im Google Drive gesichert – sofern es sich um ein Dokumentformat handelt.

» Google bringt neues Android-Backup für Dokumente

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.