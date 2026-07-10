Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Wir befinden uns bereits auf dem Weg in das zweite Drittel des Juli und erst jetzt wurden die ersten Google System Updates für diesen Monat veröffentlicht – dafür gleich mit großem Schwung. Diese haben wieder viele interessante Meldungen im Gepäck. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die erste Runde im Juli, die Verbesserungen rund um die Google Play Services, die Kontoverwaltung, Entwicklerdienste, Geräteverbindungen und auch Wallet mitbringen. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

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Google System Updates im Juli 2026:

Google Play services v26.26 (2026-07-06) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update werden In-App-Käufe dank der verbesserten nativen Storefront für Google One jetzt noch schneller und reibungsloser.

[Smartphone] Mit diesem Update wird eine neue API hinzugefügt, um die Zuverlässigkeit bei der Einrichtung von Arbeitsprofilen zu verbessern. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Geräteverbindung [Smartphone, Wear] Sie können Ihr Arbeitsprofil jetzt auf Ihre Smartwatch übertragen. Standort und Kontext [PC] Sie können jetzt die Einstellungen der Google-Standortfreigabe und die Kompatibilität für unterstützte Gerätetypen verwalten. Dienstprogramme [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Dienstprogrammen in ihren Apps.

» Google Health: Großes Update bringt viele neue Features – Fitness, Schwimmen, Schlaf, Startseite (Screenshots)

[Google Support]

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