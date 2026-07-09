Pixel Watch 5: Googles neue Smartwatch erscheint in vier verschiedenen Farben – so sehen sie aus (Mockup)

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel Watch 5 vorstellen, von der wir gestern bereits die verfügbaren Modelle und auch die Preisgestaltung erhalten haben. Doch das war noch nicht alles, denn die Leaker halten auch alle Infos zu den geplanten Farben der Smartwatches bereit. Google wird in diesem Jahr auf vier unterschiedliche Farbtöne setzen, wovon einer exklusiv verfügbar sein soll.



In der großen Pixel-Leak-Woche haben wir euch bereits die Pixel 11 Verkaufspreise gezeigt und auch die Pixel Watch 5 Verkaufspreise. Aber auch in puncto Design gab es Informationen, sodass wir euch gestern die Pixel 11-Farben zeigen konnten und jetzt blicken wir wieder an das Handgelenk. Die Leaker haben uns die Farben der Pixel Watch 5-Modelle verraten.

Auch in diesem Jahr wird sich die Pixel Watch nicht nur in der Größe unterscheiden, sondern auch in der Farbgebung der Smartwatches. Google hat vier verschiedene Farbtöne konzipiert, die für die einzelnen Modelle zur Verfügung stehen: Natural Silver für beide Größen, Dark Anthracite für beide Größen und auch Pyrite für beide Größen. Nur die Farbe Warm Gold gibt es lediglich für die kleinere Variante. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, haben andere Leaker noch ein Mockup erstellt.

In diesen Farben kommt die Pixel Watch 5

Natural Silver – Polished, 41mm & 45mm

Dark Anthracite – Matte, 41mm & 45mm

Warm Gold – Polished, 41mm only

Pyrite – Matte, 41mm & 45mm

Ich denke, das sind schicke Farben bei denen die Nutzer eine passende Wahl treffen können. Schlussendlich zeigt sich die Farbe ohnehin nur bei näherem Blick, denn viel wichtiger sind die Designs der Bänder. Über diese ist bisher allerdings noch nichts bekannt geworden. Weitere Leaks sind in den nächsten Tagen zu erwarten.

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[9to5Google]

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