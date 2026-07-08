Pixel Watch 5: Überraschung bei den Smartwatches – kein Pro-Modell und steigende Verkaufspreise (Leak)

Google wird in gut einem Monat die Pixel Watch 5 vorstellen, die sich jetzt wieder bei den Leakern zeigt, die die wohl wichtigsten Angaben für uns bereithalten – nämlich die geplanten Modelle und die Preisgestaltung. Bei der Modellauswahl gibt es eine Überraschung und leider sind auch die Preise nicht in der Dimension angesiedelt, wie sich einige Nutzer das erhofft hätten. Hier findet ihr alle Infos zum Verkaufsstart.



Es sind wieder Pixel-Leak-Wochen. Erst gestern haben wir über die Verkaufspreise der Pixel 11-Smartphones berichtet und euch die Farben der Pixel 11-Smartphones gezeigt. Jetzt geht es zur zweiten großen Produktgruppe weiter, die uns Google am 13. August präsentieren will. Die Leaker verraten und sowohl die verfügbaren Varianten der Pixel Watch 5 als auch deren Preisgesaltung. Im Folgenden findet ihr alle Infos:

Pixel Watch 5 (41mm) Wifi: 419 Euro

419 Euro Pixel Watch 5 (41mm) LTE: 519 Euro

519 Euro Pixel Watch 5 (45mm) Wifi: 449 Euro

449 Euro Pixel Watch 5 (45mm) LTE: 549 Euro

Die größte Überraschung gibt es bei der Modellauswahl, denn tatsächlich soll es laut den Leakern auch in diesem Jahr wieder die Wahl zwischen LTE und Wifi geben. Das widerspricht den letztwöchigen Leaks zur Pixel Watch 5 Pro. Allerdings stammt der Leak der letzten Woche direkt von der US-Telekommunikationsbehörde FCC und somit aus offizieller Stelle. Der Dealabs-Leak hingegen hatte sich gestern bereits um zwei Tage beim Präsentationstermin vertan. Der Leak kann korrekt sein, aber bedenkt dies einfach.

Die Pixel Watch 5 soll erneut in einer Größe mit 41mm und 45mm sowie der bereits erwähnten Auswahl Wifi/LTE zu haben sein. Bei den Preisen langt man in diesem Jahr ordentlich zu, denn der Einstiegspreis liegt bei happigen 419 Euro und geht rauf bis zu 549 Euro. Vielleicht wird es jetzt wirklich Zeit für eine Budget-Linie der Pixel Watch, über die ich hier im Blog schon seit einem Jahr spekuliere. Bisher gibt es dazu allerdings keine Informationen.

Google dürfte auch die Pixel Watch 5 Smartwatches am 13. August vorstellen und soll diese laut Leaks am 20. August in den Verkauf bringen.

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[Dealabs]

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