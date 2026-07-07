Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Juli-Update ist jetzt da

Wie erwartet, zum Start der ersten vollen Woche des Monats hat Google das Update für viele Smartphone-Nutzer veröffentlicht – das Android-Sicherheitsupdate für den Monat Juli ist da. Erstmals seit längerer Zeit haben wir ein typisches Zwischen-Update, das mehr als übersichtlich ausfällt und eher als Füllwerk betrachtet werden kann. Hier findet ihr alle Details zum monatlichen Update für die Android-Smartphones.



Google veröffentlicht stets zu Beginn der ersten vollen Woche eines Monats ein monatliches Sicherheitsupdate für Android – mal am Montag, mal am Dienstag. In diesem Monat ist es wieder der Dienstag geworden und gleichzeitig wurde ein Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, dessen Details sich noch zeigen müssen. So wie es das neue Update-System für Android vorsieht, veröffentlicht Google nur noch alle drei Monat ein umfangreiches Paket. In den Monaten dazwischen stattdessen nur Fiexes mit dem Kritisch-Status.

In den letzten Übergangsmonaten im Frühjahr gab es kritische Sicherheitslücken, doch in diesem Monat sieht es anders aus. Es gibt in diesem Monat keine dringende Sicherheitslücke, die behoben werden müsste, sodass Google eine komplette Leermeldung veröffentlicht. Die Auflistung ist schlicht leer und umfasst keinerlei Fixes, keine sonstigen Verbesserungen und dementsprechend auch keine Erklärungen über die mögliche schwerste Lücke.

Wie üblich hat Google außerdem das bekannte Dokument veröffentlicht, in dem man das Update-System erklärt und die Nutzer dennoch darum bittet, stets die neueste Android-Version zu verwenden. Erst im September erwarten wir das nächste große Paket mit einer möglichen dreistelligen Anzahl von behobenen Problemen.

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Update für die Pixel-Smartphones?

So wie wir es mittlerweile gewohnt sind, lässt das Update für die Pixel-Smartphones noch auf sich warten. Dieses sollte im Laufe der nächsten Stunden veröffentlicht werden und weitere Probleme lösen oder vielleicht auch funktionelle Verbesserungen bringen. Nach wie vor ist das Thema Pixel Feature Drop für den Mai noch nicht vom Tisch, sodass wir heute und morgen noch gespannt warten können. Vielen Pixel-Nutzer wäre aber auch schon geholfen, wenn das Bootloop-Problem auf den Pixel-Smartphones zuverlässig und ohne Datenverlust behoben wird.

Wir werden euch hier im Blog natürlich zeitnah informieren, sobald das Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht worden ist. Trotz der gewohnten Verzögerung werden die Pixel-Smartphones auch weiterhin die ersten sein, die das monatliche Sicherheitsupdate erhalten. Ob Google dauerhaft beim neuen Update-System bleibt, das mittelschwere Lücken bewusst bis zu acht Wochen ungepatcht lässt, bleibt abzuwarten.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Juli 2026 | Pixel Security Bulletin Juli 2026

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