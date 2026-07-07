Google auf dem Desktop: Wird der Chrome-Browser zum trojanischen Pferd? Neue Integrationen kommen

Veröffentlicht am von Jens
google 

Es ist noch gar nicht so lang her, dass die Google-App für Windows gestartet ist, die einen überraschend großen Funktionsumfang und praktische Zugänge in eine schlanke App bringt. Schon bald könnte es dieser wieder an den Kragen gehen, denn jetzt zeigt sich eine völlig neue Funktion in Google Chrome, die das Potenzial hat, diese App zu ersetzen. Gleichzeitig könnte das einen erneuten Desktop-Boost geben.


chrome everywhere

Google will in diesem Jahr den großen Desktop-Angriff wagen, der nach der Sommerpause vor allem mit Aluminium OS auf den Googlebooks angegangen werden soll. Doch auch auf anderen Plattformen, auf denen man stark vertreten ist, soll die Präsenz wohl ausgebaut werden. Dafür hat man erst vor wenigen Monaten für MacOS eine Gemini-App und für das Microsoft-Betriebssystem eine Google-App für Windows veröffentlicht. Wir haben euch beide ausführlich vorgestellt.

Mit der Google-App für Windows dürfte man große Pläne haben, denn es bringt einen überraschend großen Funktionsumfang und soll gleichzeitig eine neue Tastenkombination etablieren, mit der sich die Suchleiste aufrufen lässt. Allerdings hat man bisher abseits der Ankündigung nicht viele Ressourcen in das Marketing gesteckt, sodass die App bisher wohl kaum nennenswert verbreitet ist. Daher könnte man den Weg gehen, diese App in eine andere Anwendung zu integrieren, die Milliardenfach verwendet wird.

Die kürzlich entdeckte Everywhere Omnibox in Google Chrome beschreibt interessanterweise den hauptsächlichen Funktionsumfang der Google-App. Die Suchleiste soll sich durch eine Tastenkombination aufrufen und auch aus dem Chrome-Browser herauslösen lassen. Diese soll auch ohne aktives Chrome-Fenster genutzt werden können. Weil Google Chrome bei den meisten Nutzern wohl ohnehin rund um die Uhr geöffnet ist, würde das gut passen.




google windows app

Google Chrome als neue Google-App?
Ich hatte hier im Blog schon bei der ersten Vorstellung der App ins Spiel gebracht, dass man diese Funktionalität eigentlich in das Giga-Produkt Chrome integrieren könnte, um sofort die absolute Reichweite zu haben und den Nutzern nicht eine weitere App aufzuzwingen. Denn so praktisch die App auch sein mag, schlussendlich haben die Nutzer ohnehin Chrome geöffnet und werden die Suchfunktion des Browsers verwenden.

Würde diese Chrome-Funktion die Google-App für Windows nachbilden, könnte es diese schnell ersetzen. Es ist sogar vorstellbar, dass das von Beginn an der Plan gewesen ist und diese App nur als eine Art Testballon eingesetzt werden sollte. Das erklärt auch die unterschiedlichen Ansätze in Windows und MacOS. Auch eine eigenständige Gemini-App ist nicht notwendig, wenn der Chrome-Browser alle dafür notwendigen Werkzeuge mitbringt.

Wir dürfen gespannt sein, was sich aus der neuen Chrome-Funktion entwickelt und ob diese tatsächlich das Potenzial hat, die noch sehr junge Google-App schon wieder zu ersetzen.

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