Google Chrome: Völlig neue Omnibox kommt – Loom könnte Google-App für Windows ersetzen (Canary-Flag)

Veröffentlicht am von Jens
chrome 

Der Browser Google Chrome bietet den Nutzern eine ständig verfügbare Google-Suchleiste, die sowohl in der Adressleiste als auch auf der Startseite eines neuen Tabs zu finden ist. Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Experiments eine neue Positionierung, die die Reichweite noch einmal deutlich vergrößern soll: Mit Omnibox Loom soll eine globale Suchleiste geschaffen werden – ähnlich wie die der Google-App für Windows.


chrome everywhere

Googles Angriff auf den Desktop erfolgt nicht nur mit den neuen Android-Betriebssystemen, sondern auch unter Windows: Erst vor wenigen Monaten ist die Google-App für Windows gestartet, die wir euch hier im Blog natürlich ausführlich vorgestellt haben. Diese verfolgt das Ziel, sowohl die Google-Suche als auch Gemini dauerhaft und jederzeit verfügbar zu machen. Ich hatte hier schon in den ersten Artikeln spekuliert, dass man das mittelfristig sicherlich an Chrome anbinden könnte – und damit lag ich wohl nicht ganz so falsch.

Jetzt zeigt sich eine frühe Spur von Omnibox Loom, das eine „Everywhere Omnibox“ schaffen soll. Das bedeutet, dass die Google-Suchleiste nicht mehr nur im Browser lebt, sondern über diesem schweben und auch ohne aktives Browserfenster nutzbar sein soll. Das entspricht ziemlich genau der Google-App für Windows, zumindest in puncto Zugänglichkeit der Suchleiste und der Positionierung. Die Google-App für Windows ist zwar stark, dürfte bisher aber wohl nur im überschaubaren Rahmen genutzt werden. Mit Chrome-Power kann sich das ändern.

google windows app

Bisher konnten wir noch nichts von dieser neuen Funktion sehen, doch sie dürfte für frühe Tests in den Startlöchern stehen. Denn in der aktuellen Canary-Version des Browsers ist jetzt das Flag omnibox-loom eingezogen, mit dem sich das Feature zukünftig aktivieren lassen soll. Mit einem der kommenden Releases dürfte man auch die Funktionalität freischalten und dann werden wir sehen, wie das innerhalb der Chrome-Umgebung umgesetzt ist.

» Google-App für Windows: Das kann die neue Power-App – bringt KI, Suche, Google Lens, Launcher & Co (Video)

» Googles neue Desktop-App schlägt Windows: Warum schafft Microsoft das eigentlich nicht? (Kommentar)

[Chrome Story]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Indigoblau, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 569,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+ Stunden Akku und 6,3-Zoll-Super-Actua-Display – Moonstone, 256 GB Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 939,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EUR 336,71 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 93,66 EUR Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket