Google Chrome: Völlig neue Omnibox kommt – Loom könnte Google-App für Windows ersetzen (Canary-Flag)

Der Browser Google Chrome bietet den Nutzern eine ständig verfügbare Google-Suchleiste, die sowohl in der Adressleiste als auch auf der Startseite eines neuen Tabs zu finden ist. Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Experiments eine neue Positionierung, die die Reichweite noch einmal deutlich vergrößern soll: Mit Omnibox Loom soll eine globale Suchleiste geschaffen werden – ähnlich wie die der Google-App für Windows.



Googles Angriff auf den Desktop erfolgt nicht nur mit den neuen Android-Betriebssystemen, sondern auch unter Windows: Erst vor wenigen Monaten ist die Google-App für Windows gestartet, die wir euch hier im Blog natürlich ausführlich vorgestellt haben. Diese verfolgt das Ziel, sowohl die Google-Suche als auch Gemini dauerhaft und jederzeit verfügbar zu machen. Ich hatte hier schon in den ersten Artikeln spekuliert, dass man das mittelfristig sicherlich an Chrome anbinden könnte – und damit lag ich wohl nicht ganz so falsch.

Jetzt zeigt sich eine frühe Spur von Omnibox Loom, das eine „Everywhere Omnibox“ schaffen soll. Das bedeutet, dass die Google-Suchleiste nicht mehr nur im Browser lebt, sondern über diesem schweben und auch ohne aktives Browserfenster nutzbar sein soll. Das entspricht ziemlich genau der Google-App für Windows, zumindest in puncto Zugänglichkeit der Suchleiste und der Positionierung. Die Google-App für Windows ist zwar stark, dürfte bisher aber wohl nur im überschaubaren Rahmen genutzt werden. Mit Chrome-Power kann sich das ändern.

Bisher konnten wir noch nichts von dieser neuen Funktion sehen, doch sie dürfte für frühe Tests in den Startlöchern stehen. Denn in der aktuellen Canary-Version des Browsers ist jetzt das Flag omnibox-loom eingezogen, mit dem sich das Feature zukünftig aktivieren lassen soll. Mit einem der kommenden Releases dürfte man auch die Funktionalität freischalten und dann werden wir sehen, wie das innerhalb der Chrome-Umgebung umgesetzt ist.

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[Chrome Story]

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