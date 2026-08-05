Pixel 11-Smartphones: Das ist das neue HiLight – Leak verrät die Möglichkeiten von ‚Pixel Glow‘ (Screenshot)

Google wird den Pixel 11-Smartphones eine neue Highlight-Funktion spendieren, die laut jüngsten Informationen genau diesen Namen tragen wird. Wir haben bereits gestern über den neuen Markennamen von Pixel Glow berichtet und jetzt gibt es neue Informationen zur leuchtenden Rückseite der Smartphones. Diese geben einen Einblick, wie das Feature verwendet werden soll.



Schon seit Monaten kursiert der Buzzwort-Begriff Pixel Glow durch die Techwelt und sorgt für großes Interesse bei den Nutzern – sowohl wegen der Begrifflichkeit als auch der von außen sichtbaren Neuerung auf den Pixel 11-Smartphones. Wir haben gestern bereits berichtet, dass aus Pixel Glow das Pixel HiLight geworden ist und jetzt gibt es neue Informationen zu dessen Einsatzbereich.

Wie die obige Infografik verrät, soll HiLight den Nutzer hauptsächlich über wichtige Dinge informieren, die ihm aufgrund der Drehung des Smartphones mit dem Display nach unten sonst verborgen bleiben könnten. Im allerweitesten Sinne also ein Always-on-Display auf der Rückseite, wenn auch nur in Form einer einzelnen LED mit buntem Leuchteffekt. Schauen wir uns einmal an, was im französisch-sprachigen Text auf der Infografik steht:

Bleiben Sie informiert, ohne auf Ihren Bildschirm zu schauen. Wenn Sie Ihr Smartphone umdrehen, leuchtet HiLight dezent auf, wenn Ihre Lieblingskontakte Sie anrufen oder wenn Sie mit Gemini chatten.

Das ist jetzt bereits das vierte Mal in der gesamten Leakphase von Pixel Glow / HiLight, das von der Gemini-Nutzung und wichtigen Benachrichtigungen die Rede ist. Weil die Aufzählung jedes Mal damit endet, dürfte es zumindest in der ersten Generation wohl tatsächlich nicht viel mehr Möglichkeiten geben. Ich hatte hier im Blog erst vor einigen Tagen darüber spekuliert, dass Pixel Glow hauptsächlich für die Gemini KI-Agenten konzipiert worden ist. Obige Beschreibung schließt das nicht aus.

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