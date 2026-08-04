Starke Pixel-Aktionen: Jetzt noch 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 gratis (Google Store)

Heute lohnt sich wieder ein Blick in den Google Store bei Amazon, der auch am Dienstag starke Aktionen bereithält, die von interessierten Nutzern sicherlich sehr gerne mitgenommen werden: Zusätzlich zu den Rabatten auf Smartphones, Smartwatches und mehr gibt es jetzt noch eine Bundle-Aktion: Ihr bekommt jetzt noch das Google Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 für nur 749 Euro.



Es sind nur noch neun Tage bis zur Präsentation der neuen Pixel-Produkte, die unter anderem die Pixel 11-Smartphones umfassen werden, die Pixel Watch 5, vermutlich den neuen Pixel Tag Tracker und vielleicht noch einiges mehr. Zur Vorbereitung gibt es jetzt noch einmal starke Aktionen im Google Store bei Amazon, die die Nutzer von den aktuellen Produkten überzeugen sollen. Weil man mittlerweile sieben Jahre Smartphone-Updates anbietet, ist das auch längst kein Geheimtipp mehr.

Letzte Aktualisierung am 3.08.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Jetzt ist eine attraktive Aktion kurz vor dem Auslaufen, die ihr vielleicht mitnehmen wollt: Ein spezielles Angebot bringt euch das Pixel 10 Pro mit 25 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis – also zwei Aktionen zum Preis von einem – und das auch noch deutlich darunter. Das Paket schlägt mit 749 Euro zu Buche, statt auf UVP-Basis weit über 1200 Euro. Und das gerade einmal elf Monate nach dem Verkaufsstart der Smartphones. Die Ersparnis ist enorm hoch, die geplante Nutzungszeit der Smartphones liegt noch bei über sechs Jahren – auch heute noch mehr, als es viele Nutzer realistisch gesehehn einplanen.

Ihr könnt das Pixel 10 Pro in unterschiedlichen Farben und Ausstattung auswählen, sodass ihr euch ein passendes Paket zusammenklicken könnt. Benötigt ihr keine Kopfhörer oder gar nur die Kopfhörer, könnt ihr ebenfalls im Google Store vorbeischauen – gleiches gilt auch für Smartwatches und das erweiterte Portfolio von Nest bis Fitbit. Schaut mal bei den Pixel-Aktionen im Google Store vorbei. Es gibt Einsparungen von weit über 25 Prozent, die auf Smartphones gelten, auf die Pixel Watch 5, auf die aktuellen Buds-Aktionen und mehr.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store (Partnerlink)

» Pixel-Smartphones: Google warnt jetzt vor steigenden Preisen – Pixel-Geräte könnten bald noch teurer werden

Letzte Aktualisierung am 3.08.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.