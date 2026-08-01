Google Pixel Tag: Das ist der neue Bluetooth-Tracker – überraschender Leak zeigt das AirTag-Pendant (Infos)

Google dürfte in diesem Jahr mit Pixel in eine neue Produktreihe einsteigen, auf die wir schon seit langer Zeit warten und zuletzt eher in Vergessenheit geraten ist. Jetzt sind überraschend Informationen zum kommenden Google Pixel Tag aufgetaucht und sogar ein Bild des Bluetooth-Trackers ist im Umlauf, das das neue Gerät zeigen soll. Es wäre das dringend benötigte Hardware-Pendant zum Apple AirTag.



Manchmal dauert es bei Google etwas länger, ohne dass wir es nachvollziehen können: Bereits im Frühjahr 2023 hatten wir hier im Blog erstmals über den Google Pixel Tag / Google Pixel Finder berichtet, der laut damaligen Informationen in den kommenden Monaten hätte auf den Markt kommen sollen. Passend zum Start des Google Find Hub, der bekanntlich ebenfalls damals mit fest angezogener Handbremse gestartet ist und bis heute unter dem damaligen Fiasko leidet.

Jetzt scheint die Zeit für das neue Produkt endlich reif zu sein, denn ein Leak hat den Google Pixel Tag hervorgebracht – ein Bluetooth-Tracker, der an das Find Hub-Netzwerk angebunden und seinen Standort vermelden kann. Solche Tracker gibt es in Hülle und Fülle am Markt, wobei vor allem der Apple AirTag seinen eigenen Standard bildet und millionenfach an Koffern, Fahrrädern, Schlüsseln und vielen anderen Dingen angebracht ist. Googles Lösung ist wohl ähnlich dezent und zu diesem Einsatz in der Lage.

Laut den Leaks trägt der Tracker die Produktbezeichnung GA12506 und ist sowohl durch die Bezeichnung als auch das Bild recht eindeutig als Bluetooth-Tracker zu erkennen. Technische Details sind bisher nicht bekannt und bei dieser Produktform ist es auch nicht zielführend, darüber zu spekulieren. Im Folgenden findet ihr einen automatisch übersetzten Marketingtext, der jetzt entdeckt worden ist.









The Google Pixel Tag smart tracker helps you quickly and reliably locate your lost items using the secure “Find My Device” network. Never waste time searching for your keys, wallet or luggage again. The Google Pixel Tag is a compact, lightweight and durable smart tracker that attaches discreetly to your most important items. Using Google’s extensive and secure “Find My Device” network, you can always check the exact location of your belongings via your smartphone. The tracker is equipped with a loud speaker for easy nearby search and is designed with your privacy and personal data in mind.

Es gibt keine Informationen zur Hardware, zur Preisgestaltung oder zu einem möglichen Verkaufsstart. Der Leak zum aktuellen Zeitpunkt in einem Onlineshop lässt allerdings vermuten, dass Google diesen Tracker parallel zu den Pixel 11-Smartphones und der Pixel Watch 5 vorstellen wird. Vielleicht wird es in diesem Jahr doch keine Pixel Buds Pro 3 geben, sondern stattdessen den hauseigenen Bluetooth-Tracker.

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[9to5Google]

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