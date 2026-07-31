Android Update: Ein Tacho für Google Maps, kostenlose Navi-App, Android 17 überholt sich und Chrome-Ruckler

Wir sind am letzten Juli-Tag angekommen und haben auch in der gefühlten Sommerpause eine interessante Android-Woche hinter uns. Das Highlight war der neue Tacho in Android Auto und wir haben gleich mit einer alternativen App nachgelegt. Aber wir spekulieren auch über den Android 17-Turbo und berichten über die Chrome-Ruckler. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die letzten Tage des Android-Julis waren sehr interessant und haben uns einige Verbesserungen gebracht: Weniger Ruckler im Chrome-Browser, immer wieder neue Android-Versionen und dann auch noch neue Tachos für Android Auto. Wir zeigen euch Googles Lösung und eine kostenlose Alternative. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android Auto mit Tacho

Die Google Maps Navigation bringt einen Tacho zu Android Auto, der neben der geltenden Höchstgeschwindigkeit auf der befahrenen Strecke auch über die aktuell gefahrene Geschwindigkeit informiert. Das Ganze wurde schon vor Jahren angekündigt und ist jetzt endlich im Rollout.

» Google Maps Navigation in Android Auto hat jetzt einen Tacho

Android 17 überholt sich selbst

Google schießt mit Android 17-Vorversionen um sich, „vergisst“ aber immer wieder den finalen Release. Immer wieder überholen sich die Releases selbst und wir fragen uns, ob das wirklich sein muss.

» Google gibt bei Android 17 Vollgas und überholt sich selbst









Noch ein Tacho für Android Auto

Passend zum neuen Tacho in Google Maps für Android Auto zeigen wir euch eine alternative App, die sehr viel mehr Möglichkeiten bietet und sowohl visuell als auch funktionell dem Google-Dienst überlegen ist. Probiert das einfach einmal aus, falls ihr etwas mehr Informationen zu einer aktuellen Fahrt in Android Auto möchtet.

» Kostenlose Android-App bringt Tacho in mobile Google Maps Navigation

Chrome-Browser ohne Ruckler

Google konnte das Ruckel beim Scrollen im mobilen Chrome-Browser drastisch reduzieren. Mit einer ganzen Reihe von technischen Tricks hat man das Ruckeln um bis zu 50 Prozent zurückgefahren und will nach eigenen Angaben in den nächsten Monaten noch weiter reduzieren. Ein interessanter Bereich, der bisher kaum Beachtung fand.

» Google Chrome für Android reduziert Ruckler um die Hälfte

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.