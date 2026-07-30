Google Play Store Aktion: Diese 68 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am heißen Donnerstag gibt es im Google Play Store wieder viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über Pixel Glow in den Pixel 11-Smartphones, zeigen die Kamera-App in Google Fotos und zeigen euch das Löschen im Google Find Hub. Verpasst auch nicht die Verbandelung von Google und SpaceX.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 29.07.2026

Pixel Knallerpreise im Google Store: Jetzt über 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4 & Buds

Apps
Wasserwaage PRO - Lineal
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Entwickler: 1 Bit
Preis: Kostenlos
Bubbles Charging animation
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Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
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Entwickler: Power Mind Apps
Preis: 0,69 €
MSafe - Pro
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MSafe - Pro
Entwickler: Codfishworks
Preis: Kostenlos
Helle LED-Taschenlampe Pro
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Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
PDF Reader & Editor (PRO)
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PDF Reader & Editor (PRO)
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Rotation Control
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Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
SPL - Smarter Player Pro
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Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
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Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
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Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Digital Tree v3 Watch Face
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Digital Tree v3 Watch Face
Entwickler: Monkey's Dream
Preis: Kostenlos
Spooky: Halloween Watch Face
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Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: 0,99 €
h020 Happy Minimalistic Analog
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h020 Happy Minimalistic Analog
Entwickler: Happy Watch Faces
Preis: Kostenlos
Polaris: Digital Watch Face
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Polaris: Digital Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Rush: Digital Watch Face
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Entwickler: Active Design Watch Face
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Pro Analog Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Studio
Preis: Kostenlos
RUN PRO: Watch face
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Entwickler: amoledwatchfaces™
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Pixel 11 Pro: Google zeigt den neuen Leuchteffekt Pixel Glow jetzt selbst – ein neues Power-Feature? (Video)

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pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
Over The Bridge PRO
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Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Gem Shoot
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Gem Shoot
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Epic Heroes War Premium
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Epic Heroes War Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Infinity Tank Battle - 8 bit
Infinity Tank Battle - 8 bit
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Infinity Tank Battle - 8 bit
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Word Search Challenge PRO
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Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Bricks Breaker Pro
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Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: Kostenlos
Epic King Heroes: Premium TD
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Epic King Heroes: Premium TD
Entwickler: GCenter
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Der Einsame Hacker
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Der Einsame Hacker
Entwickler: The Lonely Developer Studios - Spain
Preis: Kostenlos
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
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Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Arkanoid
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Arkanoid
Entwickler: Fauchelevent
Preis: Kostenlos
Hybrid Warrior VIP
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Entwickler: Cat Lab
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Warriors' Market Mayhem VIP :
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Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
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Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
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Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
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Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
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Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
[365fun] SurvivalGame3
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[365fun] SurvivalGame3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] AirComando
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[365fun] AirComando
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Fishing
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[365fun] Fishing
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Cups and Balls
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[365fun] Cups and Balls
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] One Shot
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Sudoku Classic
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Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Stickman Warriors Dragon Hero
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Entwickler: Super Dragon Legends PVP
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Stick Warrior SuperHero Dragon
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Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Jewels Match 3 Puzzle: Offline
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Entwickler: PlayTake Studios
Preis: Kostenlos
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Sudoku Master Premium: Offline
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Preis: Kostenlos
Neo Monsters
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Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
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Word Search Game: Offline
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Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Octa Dark - Icon Pack
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Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Lines Square - Neon icon Pack
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Lines Square - Neon icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Shield - Icon Pack
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Entwickler: GomoTheGom
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Octacrop - Icon Pack
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Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Green - Icon Pack
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Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Warak Green - Icon Pack
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Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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PumpkinLine Orange - Icon Pack
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PumpkinLine Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
EmeraLine - Icon Pack
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EmeraLine - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Carol - Icon Pack
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Entwickler: Panoto Gomo
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Pixel Ring Drop - Icon Pack
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Pixel Ring Drop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Linea - Icon Pack
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Linea - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Dropicon Cut - Icon Pack
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Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Drop Dark - Icon Pack
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Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
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Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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