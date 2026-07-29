Gemini: Google will neue KI-Chips mit fest integriertem Gemini bauen; sollen Effizienz deutlich erhöhen (Bericht)

Google ist schon seit vielen Jahren im Bereich der KI-Chips unterwegs, die mit ihrer Spezialisierung in den unterschiedlichsten Bereichen der eigenen Produktwelt und Infrastruktur zum Einsatz kommen. Jetzt plant man die nächste Generation, die nicht mehr nur für die Künstliche Intelligenz, sondern ganz konkret für Gemini optimiert sein soll. Man will Teile der Struktur des KI-Modells direkt in den Chip integrieren.



Sowohl in den eigenen Rechenzentren als auch in den Pixel-Smartphones kommen schon seit Jahren Google-eigene Chips zum Einsatz, die stark auf die eigenen Anforderungen spezialisiert sind – in den letzten Jahren ist das wenig überraschend die Künstliche Intelligenz. Mittlerweile konnten Googles KI-Chips selbst Nvidia überholen, aber dennoch sieht man weiteres Optimierungspotenzial und versucht sich an einem neuen Konzept.

Laut einem Medienbericht plant Google eine neue Generation von Chips, bei denen die Modellstrukturen von Gemini fest integriert sind – also einen eigenen Gemini-Chip. Das bedeutet, dass häufig genutzte Abläufe und Strukturen ein Bestandteil des Chips werden, sodass das KI-Modell noch effektiver und damit schneller arbeiten kann. Das spart Rechenzeit und schlussendlich auch die häufig in gigantischen Dimensionen benötigten Ressourcen.

Man hat wohl zwei verschiedene Varianten erarbeitet: Einmal die Integration eines Modells in einen Chip, was allerdings den Nachteil mit sich bringt, dass ein Chip an eine feste KI-Version gebunden wäre. Der Optimierungsgrad wäre höher, aber die Kompatibilität praktisch nicht gegeben. Die zweite Variante ist daher die Prägung der KI-Strukturen auf den Chip, die sich nur selten ändern und mit mehreren Gemini-Generationen arbeiten können.

Der neue Chip wird aktuell unter dem Arbeitstitel „Frozen V2“ entwickelt und soll 2028 das erste Mal in einem Testlauf eingesetzt werden. Ob das intern erfolgen wird oder man diesen gar in ein Consumer-Produkt integriert, geht aus den Leaks nicht eindeutig hervor. Die Tendenz ist allerdings, das man eher auf einen internen Einsatz hinarbeitet.

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[heise]

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