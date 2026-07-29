Google Find Hub: Update für smarte Kopfhörer – lassen sich jetzt erstmals manuell aus der App entfernen

Auch wenn die Plattform Google Find Hub gefühlt nicht im Alltag der Menschen angekommen ist, ist sie dennoch sehr weit verbreitet und deckt einen großen Teil der digitalen mobilen Geräte ab. Das Hinzufügen neuer Geräte läuft je nach Geräteklasse automatisch, das Entfernen kann dann schon zur Herausforderung werden. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das dies erstmals manuell ermöglicht.



Der Google Find Hub umfasst viele smarte Geräte, deren letzter Standort sich mit der Plattform tracken bzw. abrufen lässt. Das umfasst Smartphones, Smartwatches, smarte Kopfhörer, die smarten Bluetooth-Tracker und einiges mehr. Das Hinzufügen ist sehr einfach, die Verwaltung und der Abruf der Daten ebenfalls, doch beim Entfernen kann es knifflig werden. Oftmals gibt es keine Möglichkeit, ein einmal hinzugefügtes Gerät wieder zu entfernen.

Smartphones lassen sich über ein Factory Reset des Geräts aus der Auflistung entfernen, während ein normales Entfernen ohne Zurücksetzen nicht möglich zu sein scheint. Bei smarten Kopfhörern sieht das ein bisschen anders aus, denn diese lassen sich nicht im gleichen Sinne wie Smartphones zurücksetzen. Werden die Kopfhörer nicht mehr verwendet, verstopfen sie die Auflistung der Geräte.

Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der sich die smarten Kopfhörer aus der Auflistung entfernen lassen – und das so einfach, wie man es sich schon seit langer Zeit für alle Geräte gewünscht hätte. Direkt im Kontextmenü der Kopfhörer gibt es die Möglichkeit zum Entfernen des Geräts aus der Auflistung. Auf obigem Screenshot könnt ihr diese Funktion sehen, die sofort zum gewünschten Ergebnis führt. Natürlich stoppt damit auch das Tracking des Geräts.

Die gelöschten Geräte lassen sich auch wieder Hinzufügen, sodass man nicht lange überlegen muss. Die neue Funktion wurde am Wochenende entdeckt und dürfte sich schon seit einigen Tagen im Rollout befinden.

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