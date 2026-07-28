Google Wallet: Update bringt Paket-Tracking und viele Onlinebestellungen in die Android-App (Screenshots)

Die digitale Geldbörse Google Wallet kann mittlerweile viele praktische Inhalte aufnehmen, die weit über die ursprüngliche Bezahlung hinausgehen – dazu gehören bekanntlich auch Tickets, Reservierungen, Kundenkarten und mehr. Jetzt steht die nächste Erweiterung vor der Tür, die im Alltag sehr praktisch sein kann: Erste Nutzer erhalten jetzt die Möglichkeit, Paketsendungen aus Onlinebestellungen zu tracken.



Google bietet schon seit vielen Jahren ein Paket-Tracking, das die Nutzer über den aktuellen Status ihrer Sendung informieren kann. Die Daten für ein solches Tracking stammen ausnahmslos aus GMail und basieren auf allen unterstützten Bestätigungsmails von Onlinehops. Das Tracking wurde bisher nur in GMail gezeigt, zum Teil in der Google Websuche und kam auch schon bei den smarten Assistenten zum Einsatz. Vom Google Assistant bis Google Now und Gemini.

Jetzt bringt man dieses Tracking in eine weitere App, bei der es sehr praktisch sein kann – nämlich mit dem Blick in die digitale Geldbörse. Innerhalb von Google Wallet wird sowohl die erkannte Onlinebestellung als auch der aktuelle Versandstatus gezeigt. Ein Tap zeigt die weiteren Details, wie ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.

In den Details zeigt sich das Datum der Bestellung, der Betrag der Bestellung, der Onlineshop eventuell mit Logo, die bestellten Produkte, der Versandstatus und einiges mehr. Es zeigt sich, dass das Tracking eher eine praktische Erweiterung ist, während es hauptsächlich darum gehen dürfte, auch die außerhalb von Wallet abgewickelten Käufe in die App zu bringen.

Aktuell zeigt sich diese Neuerung nur bei US-Nutzern, doch bis zu einem Testlauf oder Rollout in Deutschland und dem Rest von Europa dürfte es aufgrund der Unterstützung in GMail und anderen Plattformen sicherlich nicht mehr lang dauern.

[9to5Google]

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