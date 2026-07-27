Google Maps & Gemini: Ask Maps startet sehr bald in der Routenplanung – beantwortet Fragen (Screenshots)

Sowohl die Routenplanung als auch die Navigation von Google Maps lassen sich mit KI-Funktionen aufrüsten und umfangreicher nutzen. Schon bald steht die tiefere Integration der Funktion Ask Maps vor der Tür. Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns, dass die Nutzer in Kürze Fragen zur geplanten Route stellen können. Diese umfassen sowohl die Route als auch die zu durchfahrende Umgebung.



Bei einigen Nutzern steht die Funktion Ask Maps in der Google Maps Navigation und Routenplanung schon seit längerer Zeit zur Verfügung, bezieht sich allerdings eher auf den aktuellen Kartenausschnitt und die Umgebung. Jetzt zeigt sich, dass diese schon bald auch in der Routenplanung zu finden sein soll. Nutzer sollen die Möglichkeit erhalten, Fragen zur ausgewählten Route zu stellen, die sich auf alle dazugehörigen Bereiche beziehen können.

Die Vorschläge erscheinen direkt über der Routenplanung, sodass die Nutzer ganz konkrete Fragen stellen können. Es werden Fragen vorgeschlagen, wie etwa zur aktuellen Verkehrslage, wie kompliziert das Parken werden könnte, wann die beste Zeit für die Abfahrt ist, um Stau zu vermeiden und ähnliche Dinge. Wer aus den Vorschlägen nicht das passende herausholen kann, kann einmal auf den „Ask Maps“-Button drücken und selbst eine Frage eingeben.

Es ist gewissermaßen die von Anfang an erwartete Ask-Umsetzung innerhalb von Google Maps, die sehr hilfreich sein kann. Bisher beschränkt sich das Ganze nur auf Fragen und gibt den Nutzern nicht die Möglichkeit, Aktionen zu beauftragen. Spannend wäre es natürlich, Einfluss auf die geplante Route zu nehmen und die Navigation darauf hinzuweisen, gewisse Dinge zu beachten. Doch das ist sicherlich auch nicht mehr weit entfernt und ist durch Gemini in der Navigation immerhin an einem aktuellen Standpunkt bereits möglich.

Diese neue Funktion zeigt sich im Rahmen eines Teardowns und könnte schon bald für viele Nutzer ausgerollt werden. Sobald es eine offizielle Ankündigung gibt, werden wir euch hier im Blog natürlich informieren.

» Google Maps: So könnt ihr sehr leicht Strecken, Flächen und mehr mit dem Lineal messen (Android & Desktop)

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