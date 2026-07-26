Googles goldener Weg: KI-Boom sorgt für gewaltiges Wachstum – Rekordumsätze und Gewinne (Q2 2026)

Alphabet hat sich am Donnerstag wieder in die Karten schauen lassen und die Google Quartalszahlen Q2 2026 veröffentlicht, bei denen man sich erneut alles andere als verstecken muss. Wie seit vielen Jahren, gab es auch im 2. Quartal dieses Jahres ein gewaltiges Wachstum beim Umsatz und Gewinn in praktisch allen relevanten Bereichen. Jetzt wollen wir uns die Zahlen und ihre Bedeutung einmal etwas genauer ansehen.



Der Tag der Quartalszahlenverkündung ist für Alphabet-Anleger seit vielen Jahren ein großer Feiertag – und so war es auch bei den Alphabet Quartalszahlen Q2 2026, die natürlich hauptsächlich durch Google in neue Höhen geschossen sind. Der letzte Umsatzrückgang, der auch noch extrem gering ausfiel, liegt mehr als sechs Jahre zurück und war tatsächlich der einzige „finanzielle Unfall“ in der Geschichte des gesamten Unternehmens. Die Messlatte liegt also enorm hoch – und wird immer wieder mit Leichtigkeit übersprungen.

Im abgelaufenen Quartal ist der Umsatz zum zwölften Mal in Folgen zweistellig gewachsen und nahm noch einmal Fahrt auf: Der Umsatz ist um 24 Prozent gestiegen – auf 119,79 Milliarden Dollar. Ähnlich sieht es beim Ergebnis aus, denn der Gewinn ist um 30 Prozent gestiegen – auf 40,77 Milliarden Dollar. Gleichzeitig ist auch die Gewinnmarge auf 34 Prozent gestiegen – davon können sehr viele andere Unternehmen nicht einmal träumen. Im Vorjahr lag sie noch bei 32 Prozent.

Auch in diesem Quartal gibt es für diese Sprünge keinen einzelnen Ausreißer, sondern es läuft in allen Geschäftsbereichen sehr gut. Das Unternehmen strukturiert seine Aktivitäten in die Hauptbereiche Werbung mit Websuche, Netzwerk und YouTube, Abos und Geräte sowie Cloud und die anderen Alphabet-Unternehmungen. Allesamt konnten sie ein großes Wachstum verzeichnen, wie ihr in der folgenden Einzelbetrachtung sehen könnt.









Googles Werbeumsätze explodieren

Der Löwenanteil des Umsatzes wird bei Google seit jeher durch Werbung verdient, das hat sich auch in den letzten drei Monaten nicht geändert. Man hat 81,63 Milliarden Dollar mit Werbung verdient – das sind zehn Milliarden Dollar mehr als im Jahr zuvor. Die Werbumsätze stammen von 63,27 Milliarden Dollar mit den Google-Diensten, immerhin 11 Milliarden Dollar mit YouTube und 7,3 Milliarden Dollar auf Partner-Webseiten.

Abozahlen steigen

Ähnlich gut sieht es bei den Abos aus: Erst im Mai hatte man verkündet, dass Google One und YouTube Premium 350 Millionen Abonnenten haben und das schlägt sich auch im Umsatz nieder. Man hat ganze 12,9 Milliarden Dollar mit Abos und Geräten umgesetzt. Dazu gehören neben den beiden Abos auch die Umsätze im Play Store sowie die Hardware rund um die Pixel-Geräte und das erweiterte Portfolio.

Vor allem für YouTube ist das eine gute Nachricht: Sowohl die Abozahlen als auch die Werbeeinnahmen steigen, sodass man offenbar trotz aller Nutzerbelästigung auf dem richtigen Weg ist. Denn gleichzeitig steigen auch die Nutzungszahlen und die Nutzungsdauer.

Google Cloud profitiert vom KI-Boom

Die KI ist für Google nicht nur im Suchmaschinenbereich der größte Wachstumstreiber, sondern auch im Cloudgeschäft. Im letzten Quartal hat Google Cloud 24,77 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet und ist damit endgültig zum zweitgrößten Geschäftsbereich nach der Werbung aufgestiegen. Das ist ein Umsatzanstieg von mehr als neun Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Das ist auf den KI-Boom zurückzuführen, denn die gesamte Konkurrenz bucht Kapazitäten bei Google. Sundar Pichai hatte schon vor drei Monaten verkündet, dass sich der Auftragsbestand in den letzten Monaten auf 460 Milliarden Dollar weit mehr als verdoppelt hat.

Alphabet kommt voran

Die restlichen Alphabet-Unternehmen werden mitgeschliffen, bis sie eigenständig erfolgreich sein können – das ist auch in diesem Quartal nicht anders. Alle Moonshot-Projekte unter dem Dach von Alphabet haben einen Umsatz von 382 Millionen Dollar, was bei Googles Dimensionen fast schon an der Grenze ist, ob es überhaupt erwähnenswert ist. Dank Unternehmen wie Waymo dürfte dieser Umsatz in den nächsten Jahren stark steigen – und damit auch der Gewinn. Schauen wir uns den doch einmal an.









Auch der Gewinn geht durch die Decke

Leider gibt es beim Gewinn nur wenig Transparenz, sodass wir nicht genau erfassen können, welche Geschäftsbereiche wirklich erfolgreich sind. Man hat mit Google-Diensten 39,54 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren und außerdem 8,8 Milliarden Dollar Gewinn mit Google Cloud generieren können – das ist nahezu eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Cloud dürfte es in den nächsten Jahren wohl weiterhin durch die Decke gehen. Hingegen haben die Alphabet-Unternehmen 1,8 Milliarden Dollar Verlust eingefahren.

Abhängigkeit vom Werbegeschäft sinkt

Obwohl Google in allen Bereichen wächst, bleibt die Abhängigkeit vom Werbegeschäft weiter sehr stark – und legt zum Teil sogar noch zu. Das galt früher als großes Problem, als dessen Anteil noch bei 95 Prozent und mehr lag, doch nach über einem Vierteljahrhundert kann man wohl sagen, dass dieses Geschäft stabil ist und selbst große Weltkrisen übersteht. Heute liegt die Abhängig vom Werbegeschäft bei 68 Prozent (Umsatz) bzw. 81 Prozent (Gewinn).

Schon vor Jahren hatte Google prognostiziert, dass die Cloud eines Tages das Werbegeschäft überholen wird. Schaut man sich die aktuelle Entwicklung an, könnte das tatsächlich schneller geschehen als erwartet.

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.