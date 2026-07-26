Pixel 6: Das Ende einer ganz besonderen Smartphone-Ära – Googles erfolgreicher Neustart geht bald in Rente

Google hat ein großes Portfolio an Pixel-Smartphones, das von Jahr zu Jahr immer größer wird und mit Updates versorgt werden will – doch schon sehr bald wird eines der wichtigsten Geräte diesen Kreis verlassen. In dieser Woche wurde uns in Erinnerung gerufen, dass die Pixel 6-Smartphones vor dem End-of-Life stehen. Der richtige Zeitpunkt, um einmal zurückzublicken.



Wir haben euch erst vor wenigen Wochen gezeigt, wie lange die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt werden, sodass es keine große Überraschung gewesen ist, die in dieser Woche aufgekommen ist: Das vor wenigen Tagen in der ersten Beta veröffentlichte neue Betriebssystem Android 17 QPR2 wird nicht mehr für die Pixel 6-Smartphones erscheinen. Denn der finale Release liegt nach dem offiziellen Support-Ende. Damit bestätigt Google durch die Blume, dass es keine weitere Verlängerung geben wird.

Am Dienstag hatten wir euch bereits über das baldige Aus der Pixel 6-Smartphones informiert, das zwar noch zwei Monate in der Zukunft liegt, aber dennoch in Sichtweite gerückt ist. Natürlich können die Smartphones weiterhin genutzt werden, aber weder funktionell noch – und das ist sehr wichtig – in puncto Sicherheit wird Google nachlegen. Daher ist es sicherlich eine gute Idee, sich nach einer Alternative umzusehen.

Google hat das Aus der Pixel 6-Smartphones weit hinausgezögert – und das sicherlich mit gutem Grund. Denn es war die vielleicht wichtigste und gleichzeitig mutigste Generation, die man jemals auf den Markt gebracht hat. Die Bedeutung kann gar nicht überschätzt werden, denn bis zur fünften Generation standen die Smartphones tatsächlich mehrfach auf der Kippe. Die Verkaufszahlen glichen einer Achterbahn, die allerdings nie wirklich Fahrt aufnehmen wollte. Bis zu dieser Generation.









Googles erfolgreicher Pixel-Neustart

Das Pixel 6 war für Google ein Neubeginn, nachdem man mit den ersten fünf Generationen noch seinen Weg finden musste. Es war das erste Smartphone, in dem der weitgehend selbst entwickelte Tensor-SoC zum Einsatz kam. Dieser bringt den Ingenieuren mehr Kontrolle, verschiebt die Prioritäten auf den eigenen Bedarf und spielt in puncto Imaging, Sicherheit und heute vor allem KI eine tragende Rolle in den Pixel-Smartphones. Mit einem SoC von der Stange wären Googles Anforderungen wohl nicht mehr zu erfüllen gewesen.

Aber das Pixel 6 war auch das erste Smartphone mit dem Kamera-Balken, der sehr schnell zum Markenzeichen der Pixel-Smartphones geworden ist – und diese Rolle bis heute ausfüllt. Statt eines Kamerablocks, wie ihn die meisten Konkurrenten verwenden, setzt man auf ein geordnetes Layout und bringt damit nicht nur Ruhe, sondern auch das Markenzeichen. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass das Smartphone gerade auf dem flachen Tisch liegt – anders als die Geräte der Konkurrenz (es sei, man verwendet eine passende Schutzhülle).

Die Pixel 6-Smartphones waren in jedem Fall ein Novum und sind bis heute in guter Erinnerung bzw. wohl auch bei einer überraschend großen Anzahl von Nutzern nach wie vor im Einsatz. Jetzt geht die Geschichte allerdings langsam zu Ende und nach fünf Jahren – die aktuellen Generationen werden gar sieben Jahre mit Updates unterstützt – wird es vielleicht auch Zeit für etwas Neues.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.