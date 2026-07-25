Android: Simple App bringt praktischen Tacho (analog + digital), Geschwindigkeitswarner und Distanzmesser

Moderne Android-Smartphones sind mit Sensoren ausgestattet, die jede Bewegung des Nutzers erfassen können – und diese werden von zahlreichen Apps für die unterschiedlichsten Aufgaben verwendet. Anlässlich einer aktuellen Entwicklung wollen wir euch heute eine simple App vorstellen, die über begehrte Stärken verfügt und daher praktisch sein kann: Ein einfacher Geschwindigkeitsmesser, der auch auch einen Geschwindigkeitswarner, eine Distanzinfo und mehr mitbringt.



In diesen Tagen beginnt Google endlich damit, einen Tacho in Google Maps für Android Auto zu integrieren, dessen Funktionalität allerdings sehr beschränkt ist. Die dafür notwendigen GPS- oder Sensorendaten werden normalerweise von den Google Play Services am Smartphone aufbereitet und allen Apps zur Verfügung gestellt – auch der heute vorgestellten Anwendung, die sich schon seit längerer Zeit großer Beliebtheit erfreut. Zu den Daten gehören Geschwindigkeiten, Fortbewegungsmittel, Distanzen und mehr – doch die meisten Apps zeigen diese Daten nicht an.

Die App ‚Geschwindigkeitsmesser GPS‘ tut genau das – und trägt daher die Kernfunktion schon im Titel. Sind die notwendigen Berechtigungen erteilt, könnt ihr die App verwenden. Freigeben müsst ihr nur den Zugriff auf den Standort, wahlweise könnt ihr auch den Zugriff auf die temporäre Deaktivierung des Energiesparmodus und für Benachrichtigungen und Hintergrundaktivitäten freigeben – müsst ihr aber nicht. Die App zeigt eure aktuelle Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke sowie die Zeitspanne, die für die aktuelle Strecke benötigt wurde. Sozusagen eine Fitness-App für das Auto oder Fahrrad. Zusätzlich lässt sich neben der aktuellen Geschwindigkeit auch die Durchschnittsgeschwindigkeit sowie die Maximalgeschwindigkeit ân der Oberfläche darstellen.

Die App bietet mehrere Dashboards mit unterschiedlichem Umfang: Analog gibt es einen klassischen Tacho mit Zeiger, der zusätzlich einige digitale Werte zeigen kann. Digital zeigt die aktuelle Geschwindigkeit als dominierende Zahl und einige weitere Werte. Das dritte Dashboard ist die Kartenansicht mit der zurückgelegten Strecke. Letzte zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die Hauptfunktion der App, nur klein in einem Overlay über der Karte.









Damit ist der grobe Funktionsumfang der App schon erklärt, aber es gibt auch noch Zusatzfunktionen, die sehr interessant sein können. Ihr könnt einen Windschutzscheibenmodus aktivieren, bei dem der Tacho im Vollbild und horizontal gespiegelt dargestellt wird. Durch den dunklen Hintergrund und die grelle Darstellung des Tachos wird dieser an der Scheibe gespiegelt und ist für den Fahrer gut sichtbar. Ich rate im Hochsommer davon ab, diese Funktion zu nutzen – denn gerade an dieser Stelle kann es ungemein heiß werden. Auch ein schwebendes Overlay für die dauerhafte Anzeige ist verfügbar, benötigt allerdings weitere Android-Berechtigungen.

Außerdem könnt ihr eine Maximalgeschwindigkeit festlegen, bei deren Überschreitung eine visuelle, akustische und auch haptische Warnung ausgegeben wird. Standardmäßig liegt diese Schwelle bei 100 km/h, aber auch 20 km/h für Fahrrad und 10 km/h für Fußgänger sind verfügbar – und bei Bedarf auch jeder andere beliebige Wert. Das ist keine Geschwindigkeitswarnung für das Auto, denn es lässt sich nur ein fester Wert einstellen. Wer häufig im Stadtgebiet unterwegs ist, könnte sich vielleicht 50 km/h einstellen, sollte dann aber natürlich die 30er Zonen nicht vergessen 😉

Die App ist seit vielen Jahren kostenlos und werbefinanziert, probiert es einfach einmal aus. Es gibt weitere Apps mit ähnlichen Funktionen im Play Store, aber mir persönlich hat diese aufgrund der kompakten Darstellung und dem vergleichsweise recht großen Funktionsumfang gut gefallen.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.