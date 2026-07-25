Pixel 11 Pro: Das ist Googles neues Smartphone – alles was bis jetzt bekannt ist (Specs, Preise, Galerie & Video)

Die Präsentation der Pixel 11-Smartphones rückt näher und wird uns auch in diesem Jahr wieder vier Geräte bringen, die vom Standardmodell bis zum Flaggschiff reichen. Das wohl wichtigste Flaggschiff, das Google Pixel 11 Pro ist in den letzten Wochen sehr häufig geleakt worden – auch von Google selbst – und ist uns längst wohlbekannt. In diesem Artikel können wir daher noch einmal alle bekannten Details zum Flaggschiff zusammenfassen.



In weniger als drei Wochen lädt Google zum großen Event, das uns die mittlerweile elfte Generation der Pixel-Smartphones hervorbringen wird – darunter natürlich auch das Google Pixel 11 Pro. Es handelt sich um das absolute Flaggschiff der kommenden Serie, dass sich über dem Standardmodell und unter der aufgeblasenen und deutlich teureren XL-Variante positioniert – daher oft das Gerät der Wahl. Dass es tatsächlich ein echtes Flaggschiff-Smartphone ist, könnt ihr auch an den folgenden Spezifikationen ablesen:

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4707 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Schon vor zwei Monaten hatten sich die Marktforscher festgelegt und aus ihrer Glaskugel berichtet, dass das Pixel 10 Pro eines der meistverkauften Smartphones des zweiten Halbjahres 2026 werden wird. Die aktuelle Krise der Billigmarken und der damit verbundene Höhenflug der Premium-Marken von Samsung, Apple und eben Google Pixel lassen das zumindest nicht unwahrscheinlicher werden. Schauen wir uns doch einmal an, wie das Wunder-Smartphone überhaupt aussieht.

















Google wird das Rad mit dem Pixel 11 Pro nicht neu erfinden und setzt dementsprechend auf das bereits bekannte Design der vorherigen Generationen. Das bedeutet, dass die Smartphones bis auf den letzten Millimeter dieselben Abmessungen haben, aber dennoch eine abermals veränderte Kameraleiste mitbringen. Denn diese sieht erneut etwas anders aus und bringt in diesem Jahr als Highlight das neue Pixel Glow mit, das die Nutzer über ein aktives Gemini oder eine Benachrichtigung informieren soll.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Die Vorstellung der Pixel 11-Smartphones wird am 13. August 2026 erfolgen und nur eine Woche später – laut den Leakern ist es der 20. August 2026 – sollen die Geräte im Handel verfügbar sein. Was eine mögliche Vorbestelleraktion und dessen Zeiträume angeht, haben wir bisher noch keine Informationen. Die Verkaufspreise sind mit ganzen 1199 Euro für 256 GB, 1329 Euro für 512 GB und sogar 1589 Euro für 1 TB leider stark gestiegen, aber wir hoffen darauf, dass sich diese durch schnelle Rabatte oder auch attraktive Aktionen relativieren.

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Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.