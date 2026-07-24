Gemini: Googles KI-ChatBot hat 950 Millionen aktive Nutzer – steht vor dem Sprung zur Marktführerschaft

Google ist mit dem KI-Modell Gemini auf der Überholspur und könnte jetzt den Sprung zur Marktführerschaft gemacht haben: Anlässlich der vor wenigen Tagen veröffentlichten Google-Quartalszahlen hat man sich erneut in die Statistiken blicken lassen und verraten, dass die Gemini-App schon jetzt 950 Millionen Nutzer hat und somit vor einem wichtigen Meilenstein steht.



Bei Google dreht sich seit langer Zeit alles um Gemini, das dürfte jeder Nutzer selbst im passiven Modus längst bemerkt haben – und der Erfolg scheint dem Unternehmen recht zu geben. Wir haben erst am Mittwoch über die glänzenden Quartalszahlen berichtet, die vor allem vom KI-Hype angetrieben werden. Nicht nur von Gemini, aber auch in sehr starker Abhängigkeit von den eigenen KI-Produkten. Und diese werden offenbar sehr gerne genutzt.

Google hat jetzt verraten, dass die Gemini-App monatlich 950 Millionen Nutzer hat. Erst im April lag diese Zahl bei 750 Millionen Nutzern und ist damit gewaltig angestiegen. Erstmals bringt man auch Klarheit in diese Zahl: Es sind die monatlichen App-Nutzer, bei denen die passive Gemini-Nutzung in der Google-Suche oder anderen Diensten nicht eingerechnet ist. Das macht die Zahl umso größer, mit der Google kurz vor dem Sprung über die Milliardengrenze steht. Diese dürfte man wohl schon im nächsten Monat knacken.

Ob das bereits für die Marktführerschaft reicht, werden Marktforscher bewerten müssen. ChatGPT sprach zuletzt im Februar von 900 Millionen wöchentlichen Nutzern. Diese Zahl ist fünf Monate alt und bezieht sich auf eine einzelne Woche. Der Monatswert sollte entsprechend etwas höher liegen. Gleichzeitig ist ChatGPT aber seit einigen Monaten in einem gefühlten Abwärtsstrudel, sodass die Zahl auch gesunken sein könnte. Die anderen populären KIs dürften global nicht ganz so viele Nutzer haben wie ChatGPT und Gemini.

Auch das Gemini-Modell selbst hat immer mehr Arbeit zu schultern: Die Token-Last per Minute ist von 16 Milliarden auf 22 Milliarden gestiegen.

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