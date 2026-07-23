Schon seit langer Zeit gibt es mehrere Wege, um sich in das eigene Google-Konto einzuloggen und jetzt bringt man ersten Nutzern eine weitere Möglichkeit. Der Neuzugang nennt sich Selfie Video und soll es ermöglichen, mit einem kurzen Video von sich selbst die Identität zu bestätigen und als Login in das Konto zu verwenden. Dieses dient alternativ zum Passwort als Schlüssel.



Google startet eine neue Möglichkeit für den Login in das Nutzerkonto: Mit dem neuen Selfie Video kann man jetzt ein solches hinterlegen und als Schlüssel für den Zugriff verwenden. Statt also ein Passwort einzutippen oder einen Passkey zu verwenden, kommt alternativ das eigene Antlitz zum Einsatz. Zur Einrichtung muss einmalig ein Selfie Video hinterlegt werden, das das Gesicht des Nutzers von allen Seiten aufnimmt und anschließend mit den wichtigsten Merkmalen im Google-Konto gespeichert wird.

Beim Login kann man erneut die Kamera verwenden, das eigene Gesicht von allen Seiten filmen und durch den Abgleich enthält man entweder Zugang zum Google-Konto oder eben nicht. Man positioniert das Ganze nicht als Standardlogin, sondern eher als eine Methode, wenn man das Passwort vergessen hat oder aus einem sonstigen Grund keinen Zugriff auf die Zugangsdaten hat. Man empfiehlt weiterhin, mehrere Anmeldemethoden einzurichten.

Das Aufnehmen eines Selfie-Videos ist ganz einfach: Man schaut einfach in die Kamera des Geräts und führt ein paar kurze, vorgegebene Kopfbewegungen aus, um verschiedene Blickwinkel einzufangen. Die Selfie-Video-Funktion vergleicht das neue Video mit dem zuvor festgelegten Video, um die Identität zu bestätigen und bei korrekter Erkennung und Abgleich den Zugriff auf das Konto zu ermöglichen. Im obigen Video könnt ihr das Ganze im Einsatz sehen.

Google betont, dass das Selfie-Video verschlüsselt und sicher gespeichert wird. Es lässt sich jederzeit neu aufnehmen oder löschen und wird ausschließlich für die Anmeldung verwendet. Man setzt mehrere Sicherheitsebenen ein, um Identitätsdiebstahl zu verhindern. Was auf Smartphones seit vielen Jahren als sichere Entsperrmethode funktioniert, wird wohl auch für den Login in das Google-Konto sicher genug sein.

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[9to5Google]

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