Google vs Webmaster: Jetzt eskaliert es – Reddit und andere Portale wollen Googlebot aussperren (Bericht)

Google und das restliche Web – das war über viele Jahre eine Symbiose, die für beide Seiten sehr gut funktioniert und das Web enorm vorangebracht hat. Doch jetzt ist heftig Sand im Getriebe, denn Google lässt zum Nachteil des gesamten Web die KI-Muskeln spielen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das könnte schon bald zu einem Aufstand führen, der derzeit von einigen großen Publikationen erstaunlich offen und laut gedacht wird.



Das Verhältnis zwischen Google und den Webmastern war nach Außen hin stets in der Waage, doch in Wahrheit saß Google stets am längeren Hebel – und betätigt diesen mit den KI-Zusammenfassungen und dem KI-Modus ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe die gesamte Situation hier im Blog schon häufiger unter dem Stichwort Google vs. Webmaster beschrieben und auch davor gewarnt, dass der Kipppunkt böse enden könnte. Jetzt steht genau das vielleicht bevor.

Laut einem Bericht, der von allen Beteiligten nicht dementiert wird, überlegen große Publikationen und Portale derzeit, ihre Verbindungen zu Google zu kappen. Das bedeutet, dass der Gemini-KI der Zugriff auf die Inhalte entzogen werden soll und selbst die Listung in der Websuche könnte damit gefährdet oder vollständig entzogen werden. Der Grund ist klar, denn Google liefert immer weniger Traffic – die Einbrüche liegen bei weit über 50 Prozent – generiert aber selbst immer mehr Umsatz mit den gestohlenen Inhalten. Schaut euch nur einmal die gestern Abend veröffentlichten Umsatzzahlen der Google Websuche an.

Die Überlegung für den Google-Rückzug kommt aber nicht von kleineren Publikationen oder Vereinigungen, sondern von Schwergewichten, deren Wegfall die Google-Qualität merklich beeinflussen dürfte: Dazu gehören Reddit, Reuters, People, Politico, USA Today und auch People Inc. Wie heikel es ist, zeigt sich am Beispiel Reddit: Man erhält von Google 60 Millionen US-Dollar pro Jahr, ist aber dennoch unzufrieden und kann den Trafficeinbruch damit nicht ausgleichen. Wichtig zu wissen: Viele andere Publikationen erhalten von Google keinen Cent.

Ich denke, dass der Kipppunkt schneller erreicht sein wird, als wir es jetzt noch für möglich halten. Was das für das Web bedeutet, bleibt abzuwarten…

» Alle Artikel rund um Google vs. Webmaster

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[Wall Street Journal]

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.