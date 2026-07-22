Google Images: Die Bildersuche wird überraschend zum Pinterest-Klon – neue Startseite zum 25. Geburtstag

Eines der ältesten Google-Produkte überhaupt feiert bereits den 25. Geburtstag und erhält anlässlich dessen ein großes Update, das dessen Startseite völlig verändert: Es geht um die Google Bildersuche, die seit vielen Jahre nicht wegzudenken ist und jetzt eine völlig neue Startseite erhält, die alle bisherigen Google-Konventionen über Bord wirft. Statt einer aufgeräumten Startseite mit Suchbox gibt es jetzt einen Pinterest-Klon.



Die Google Bildersuche hat sich im Laufe der Jahre mehrfach verändert, doch zum vollendeten Vierteljahrhundert legt man mit einem großen Update nach, das wir in der Form nicht auf dem Zettel gehabt hätten: Die Startseite der Bilder-Suchmaschine ist jetzt für US-Nutzer am Desktop nicht mehr aufgeräumt und weitestgehend leer, sondern wird mit einer großen Galerie an Bildern gefüllt. Die Suchleiste wandert an den oberen Rand und die Startseite erinnert eher an die Ergebnisseite einer Suchanfrage.

Die neue Startseite soll Bilder aus dem Web vorschlagen, die den Nutzer basierend auf seinem Profil interessieren könnten. Damit wandelt man sich zumindest in diesem Bereich von einer Suchmaschine zu einer Erkundungsmaschine. Die Galerie der vorgeschlagenen Bilder soll dynamisch und interaktiv sein, stets in Echtzeit zusammengestellt aus dem gesamten Web. Alle Bilder lassen sich anklicken, ähnlich wie ein Suchergebnis, und können bei Bedarf auch in die Google-Sammlungen hinzugefügt werden.

Man will die Nutzer inspirieren, statt sie nur mit Suchtreffern zu beliefern. Ich denke, man will damit auch erreichen, dass die Nutzer die Bildersuche überhaupt als einzelnes Produkt wahrnehmen und dessen Startseite aufrufen. Das dürften nur die wenigsten Nutzer tun, weil die Bildersuche stets nur einen Tab von der Websuche entfernt ist oder relevante Ergebnisse direkt in den Suchergebnissen auftauchen.

Ob und wann das Ganze auch in anderen Ländern oder am Smartphone starten wird, hat man in der ersten Ankündigung offengelassen. Ich denke, dass das nicht nur eine neue Startseite ist, sondern mittelfristig eine Neuaufstellung, bei der auch KI-Entdeckungen eine wichtige Rolle spielen werden.

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