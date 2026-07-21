Gemini Flash: Google startet gleich drei neue KI-Modelle – Flash, Flash Lite und Flash Cyber bringen mehr Power

Google legt wieder bei Gemini nach und hat jetzt gleich drei neue KI-Modelle aus der Flash-Reihe angekündigt, die in diesen Tagen für alle interessierten Nutzer starten. Dabei macht man erstmals seit langer Zeit einen Zwischenschritt mit dem Flash-Modelle, zieht mit der leichtgewichtigen Lite-Variante nach und bringt auch noch ein neues Cyber-Modell für den Bereich der Cybersicherheit.



Google veröffentlicht immer wieder neue Gemini-Modelle und jetzt legt innerhalb der Flash-Familie mit gleich drei neuen Releases nach. Die Flash-Modelle bieten laut Google das optimale Verhältnis von Effizienz und Qualität für skalierbare Agenten-Workflows. Das Ganze baut sich natürlich auf dem erfolgreichen Gemini 3.5 Flash auf, das seit längerer Zeit im Einsatz ist. Auch ein neues Pro-Modell ist in Arbeit, soll sich aber noch in der Testphase befinden.

Das sind die neuen Gemini Flash-Modelle

Gemini 3.6 Flash: Dies ist die nächste Generation der vielseitigen „Flash“-Reihe. Diese Modelle sind darauf ausgelegt, eine optimale Balance aus hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit, Kosteneffizienz und starker Leistung bei multimodalen Aufgaben (Text, Bild, Code) zu bieten.

Dies ist die nächste Generation der vielseitigen „Flash“-Reihe. Diese Modelle sind darauf ausgelegt, eine optimale Balance aus hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit, Kosteneffizienz und starker Leistung bei multimodalen Aufgaben (Text, Bild, Code) zu bieten. Gemini 3.5 Flash-Lite: Eine besonders kompakte und leichtgewichtige Version. „Lite“-Modelle sind in der Regel für Anwendungen gedacht, bei denen extrem schnelle Reaktionszeiten und geringe Ressourcenkosten im Vordergrund stehen (z. B. für mobile Geräte oder hochfrequentierte, einfache API-Abfragen).

Eine besonders kompakte und leichtgewichtige Version. „Lite“-Modelle sind in der Regel für Anwendungen gedacht, bei denen extrem schnelle Reaktionszeiten und geringe Ressourcenkosten im Vordergrund stehen (z. B. für mobile Geräte oder hochfrequentierte, einfache API-Abfragen). Gemini 3.5 Flash Cyber: Ein domänenspezifisches Modell, das gezielt für den Bereich der Cybersicherheit optimiert wurde. Solche Modelle werden typischerweise für die Analyse von Bedrohungen, das Aufspüren von Schwachstellen im Code und die Unterstützung von IT-Sicherheitsteams trainiert.

Alle drei neuen Modelle stehen jetzt für interessierte Nutzer zur Verwendung bereit.

Neben diesen Neuerungen stellt man sogar schon das neue Gemini 4 in Aussicht, mit dem man wohl sehr große Pläne hat. Denn die Rede ist davon, dass man das bisher ambitionierteste Pre-Training durchführt und vom Fortschritt begeistert ist. Mutmaßlich wird dieses den absoluten Schwerpunkt auf den Agenten-Einsatz legen.

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