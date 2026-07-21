Google Home: Großes Smart Home-update ist da – leichtere Automatisierung, Kamerasteuerung und mehr

Die Smart Home-Plattform Google Home erhält schon wieder nach kurzen Abständen Neuerungen: Jetzt steht schon die nächste Runde an, die in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt wird. Diesmal gibt es ein großes Update für die Android-App, die vor allem den Bereich der Automatisierungen stark verbessert, aber auch die Lichtfunktion der Kameras und viele weitere Verbesserungen mit sich bringt.



Die Google Home-App legt auch Anfang Juli wieder mit einem größeren Update nach, das eine Reihe von Neuerungen auf die Smartphones der Nutzer bringt. Neben einer verbesserten Lichtsteuerung für Kameras gehören dazu vor allem die vorgeschlagenen Automatisierungen. Diese ermöglichen es den Nutzern, Automatisierungen sehr viel leichter als bisher zu erstellen. Denn es gibt viele Vorschläge, mit denen der Einstieg in dieses zunächst etwas komplizierte Thema erleichter werden soll.

Vorgeschlagene Automatisierungen

Lassen Sie sich inspirieren oder starten Sie Ihre Smart-Home-Reise mit unseren Automatisierungsvorschlägen. Statt bei null anzufangen, sehen Sie jetzt vorgefertigte Automatisierungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind – zum Beispiel für Haussicherheit, Morgenroutinen oder Energiesparmaßnahmen. Sie finden die neuen Vorschläge oben im Tab „Automatisierungen“ oder unterhalb Ihrer geplanten Automatisierungen.

Die Funktion wird in den kommenden Wochen weltweit für alle Google Home App-Nutzer auf Android und iOS eingeführt. Mehr dazu erfahren Sie in diesem

Verbesserte Lichtsteuerung für Kameras

Wir haben eine neue Lichttaste direkt in der Kameraansicht hinzugefügt, um die integrierte Beleuchtung der onn Outdoor Camera Plug-In und der onn Floodlight Camera Hardwired einfach ein- und auszuschalten . Durch langes Drücken der Lichttaste können Sie die Helligkeit anpassen.









Viele weitere Verbesserungen

Zuverlässigeres Live-Streaming der Kamera: Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Ihr Live-Stream nach dem Entsperren Ihres Mobilgeräts nicht aktualisiert oder fortgesetzt wurde. So ist Ihr Live-Feed beim Einchecken immer sofort verfügbar und zuverlässig.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Ihr Live-Stream nach dem Entsperren Ihres Mobilgeräts nicht aktualisiert oder fortgesetzt wurde. So ist Ihr Live-Feed beim Einchecken immer sofort verfügbar und zuverlässig. Optimierte Live-Kameraansicht: Wir haben die Live-Kameraansicht optimiert, um Leistungseinbußen bei längeren Betrachtungssitzungen zu vermeiden.

Wir haben die Live-Kameraansicht optimiert, um Leistungseinbußen bei längeren Betrachtungssitzungen zu vermeiden. Versehentliche Verriegelungszustände verhindern: Wir haben die Statusanzeige von intelligenten Türschlössern korrigiert, sodass diese niemals mit falschen Offline-Symbolen angezeigt werden. Dadurch erhalten Sie stets einen genauen Überblick über den Sicherheitsstatus Ihres Zuhauses.

Wir haben die Statusanzeige von intelligenten Türschlössern korrigiert, sodass diese niemals mit falschen Offline-Symbolen angezeigt werden. Dadurch erhalten Sie stets einen genauen Überblick über den Sicherheitsstatus Ihres Zuhauses. Zuverlässigkeit der Face Match-Einrichtung: Wir haben ein Problem behoben, durch das die Face Match-Einrichtung bei kurzen Netzwerkunterbrechungen abrupt abgebrochen werden konnte. Dies gewährleistet eine zuverlässigere und reibungslosere Einrichtung.

Wir haben ein Problem behoben, durch das die Face Match-Einrichtung bei kurzen Netzwerkunterbrechungen abrupt abgebrochen werden konnte. Dies gewährleistet eine zuverlässigere und reibungslosere Einrichtung. Flackerfreie Lüftersteuerung: Wir haben ein Problem mit der Lüftersteuerung behoben, das beim manuellen Ein- und Ausschalten des Thermostatlüfters auftrat.

Wir haben ein Problem mit der Lüftersteuerung behoben, das beim manuellen Ein- und Ausschalten des Thermostatlüfters auftrat. Stabile Ansicht für die Neuanordnung von Favoriten: Wir haben einen Absturz behoben, der beim Drehen des Bildschirms während der Organisation Ihrer Favoritenkacheln auftreten konnte. Dadurch werden unerwartete App-Abstürze beim Anpassen Ihres Favoriten-Layouts verhindert.

Wir haben einen Absturz behoben, der beim Drehen des Bildschirms während der Organisation Ihrer Favoritenkacheln auftreten konnte. Dadurch werden unerwartete App-Abstürze beim Anpassen Ihres Favoriten-Layouts verhindert. Verbesserte Google TV-Vorschauen: Wir haben ein visuelles Problem behoben, bei dem Offline-Vorschauen von Türklingelkameras auf Google TV einen unbeabsichtigten schwarzen Rand anzeigten.

Die neue Version der Google Home-App wird jetzt für alle Android-Smartphones ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage als Update auf 4.20 ankommen.

» Google Fotos & Gemini Omni: Neue KI-Videobearbeitung wird jetzt ausgerollt – mit schnellen Korrekturen (Video)

[Google Home Support]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.