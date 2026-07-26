Pixel 11 Pro Fold: Das ist Googles neues Foldable – alles was bereits bekannt ist (Specs, Preise, Galerie & Video)

In weniger als drei Wochen wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, zu denen nicht nur die Standardgeräte gehören, sondern auch in diesem Jahr wieder ein faltbares Gerät – das Google Pixel 11 Pro Fold. Das mittlerweile vierte Google-Foldable wird auch in diesem Jahr einige Änderungen mitbringen, die uns von den Leakern bereits ausführlich präsentiert worden sind. Daher zeigen wir euch in diesem Artikel noch einmal alle Informationen in der Übersicht.



Google wird mit dem Pixel 11 Pro Fold schon in wenigen Wochen in die vierte Generation der hauseigenen Foldables starten und natürlich die Nachfolge des Pixel 10 Pro Fold antreten. Bei den Spezifikationen legt man etwas nach, aber natürlich duelliert man nicht mit den drei anderen Smartphones der Pixel 11-Serie, sodass diese nicht unbedingt vergleichbar sind. Schauen wir uns einmal die Spezifikationen des faltbaren Smartphones an, die von den Leakern ausführlich verraten wurden.

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits

Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4658 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Farben: Midnight Haze, Pine

Verkaufspreise: 1999 Euro (256 GB) | 2129 Euro (512 GB) | 2389 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Bei einem Foldable ist die erste Frage, wie die Faltung aussieht. Google ändert diese auch beim Pixel 11 Pro Fold nicht und setzt weiterhin auf die Buch-Variante – die sicherlich sehr sinnvoll ist. Die obigen Spezifikationen können sich sehen lassen und vielleicht bekommen wir endlich einmal ein wirklich erfolgreiches Foldable. Schauen wir uns doch einmal an, wie das faltbare Smartphone aussehen soll. Im Folgenden die geleakten Renderbilder und die frühen Mockups auf Basis der Informationen.

















In dieser Generation gibt es vor allem beim Kamerablock einige Änderungen, denn dieser ist etwas anders angeordnet und soll auch noch kleiner ausfallen als bei den Vorgängern. Google scheint die Kameraleiste auch bei den Foldables ein wenig verkleinern zu wollen, obwohl man dort noch den Effekt Pixel Glow unterbringen muss. Auch beim faltbaren Smartphone soll dieser Farbeffekt auf der Rückseite zu finden sein. Beim Foldable könnte das aufgrund der enorm dünnen Einzelseiten vielleicht schwer umsetzbar sein, aber moderne Technologie macht einiges möglich.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Nicht nur die Spezifikationen gehen beim Foldable nach oben, sondern leider auch die Preise: Glaubt man den Leakern, dann verlangt Google bei den faltbaren Smartphones ganze 1999 Euro für das 256 GB-Modell, schon 2129 Euro und für die 512 GB-Variante und sogar 2389 Euro für das Modell mit 1 TB Speicher. Ja, wir fangen erst bei 2000 Euro an! Die Präsentation des Smartphones wird am 13. August 2026 kurz nach Mitternacht stattfinden, kurz darauf starten die Vorbestellungen. Der Verkaufsstart soll laut Leakern schon eine Woche später, am 20. August 2026 stattfinden.

» Jetzt starke Pixel-Aktionen im Google Store sichern

(Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.