Google Images: Die Bildersuche stellt sich völlig neu auf – wandelt sich zum Medienportal mit KI-Generator

Die Google Bildersuche gehört zu den ältesten Produkten des Unternehmens und ist sicherlich eines der Angebote, das am häufigsten unbewusst verwendet wird – zumindest in der direkten Verwendung. Das soll sich offenbar ändern, denn jetzt steht die Bildersuche vor einem großen Wandel, der diese vollständig neu aufstellen und vielleicht in einer anderen Kategorie positionieren soll. Natürlich angetrieben vom KI-Wettlauf.



Wir haben erst vor wenigen Tagen auf die Meilensteine von 25 Jahren Google Bildersuche zurückgeblickt und über einige Dinge berichtet, mit denen das Google-Produkt diesen Medienbereich mehrfach verändert hat. Grundlegend ist man seinen Suchwurzeln stets treu geblieben, doch das dürfte nicht mehr lange der Fall sein. So wie sich die Google-Suchmaschine seit der KI-Integration in rasender Geschwindigkeit verändert, wird das auch bei der Bildersuche der Fall sein.

Der Wandel beginnt schon damit, dass die Google Bildersuche eine völlig neue Startseite erhält. Denn das ist nicht nur irgendeine Designanpassung, sondern ein vollständiges Über-Bord-werfen aller bisherigen Regeln. Statt einer aufgeräumten Startseite mit Suchleiste werden die ersten Nutzer jetzt mit einer großen Galerie von Fotos begrüßt. Die gesamte Seite ist gefüllt mit vorgeschlagenen Bildern und die Suchleiste nur noch am oberen Rand zu finden. Ähnlich wie die Darstellung einer Ergebnisseite, nur noch etwas medienlastiger.

Der zweite große Brocken ist die Integration von Gemini Nano Banana in die Bildersuche. Mit dieser haben die Nutzer in Kürze die Möglichkeit, Bilder ganz einfach über die Suchleiste per Prompt zu erstellen. Wer also kein passendes Bild findet, kann sich eines erstellen lassen und hat – laut Google – immer ein perfektes Ergebnis. Die Faulheit der Nutzer wird sicherlich siegen, sodass die Generierung recht schnell einen erheblichen Nutzungsanteil ausmachen dürfte.









Der Wandel von Google Images

Auffällig ist, dass man beim Geburtstagsbeitrag nicht mehr von „Google Image Search“ spricht, sondern von „Google Images“ – und das ist damit wohl prägend. Bisher ist es so, dass nur die wenigsten Nutzer die Bildersuche-Startseite überhaupt verwendet haben. Denn die wichtigsten Funktionen bis hin zur Rückwärtssuche finden sich in der Google-Suche. Die Bildergebnisse tauchen bei Relevanz in den Suchergebnissen auf und auch sonst ist die Bildersuche nur einen Klick entfernt. Der Neustart soll dazu führen, dass die Nutzer die Bildersuche als eigenständiges Produkt wahrnehmen und nicht als Suchfilter.

Das Generieren von KI-Bildern in der Bildersuche ist derzeit nur eine Komfortfunktion, aber dabei dürfte es nicht bleiben. Durch schnelle Tools wie Gemini Nano Banana 2 Lite hat man die Kosten für eine Bildgenerierung bereits stark gedrückt. Es ist daher anzunehmen, dass die Suchergebnisse schon bald mit generierten Bildern ausgeschmückt werden – und das vollkommen ungefragt. Kennen wir ja schon vom KI-Modus und der KI-Zusammenfassung über den Suchergebnissen.

Ich denke, dass die Bildersuche schon recht bald nicht mehr viel mit dem Produkt zu tun hat, das wir über 25 Jahre kannten. Der Wandel ist eingeleitet, sodass wir nur beobachten können, wie sich auch dieses Produkt stark KI-basiert verändern wird.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.