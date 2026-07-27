Pixel 11-Smartphones: Google kündigt massiven Preisanstieg an – Geräte könnten später noch teurer werden

Google wird in gut drei Wochen die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die nicht nur bei den Spezifikationen nachlegen, sondern bekanntlich auch bei der Preisgestaltung. Jetzt hat Google die steigenden Preise bestätigt, mit einer erwartbaren Begründung gerechtfertigt und zwischen den Zeilen mit einer Warnung nachgelegt: Die Preise könnten im Laufe der Zeit noch weiter steigen – auch bei bestehenden Geräten.



Wir haben euch erst am Wochenende alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones zusammengefasst, siehe die Liste am Ende des Artikels, und dabei natürlich auch die Preissteigerungen im Vergleich zu den Vorgängern ausführlich dargelegt. In diesem Jahr steigen die Preise recht deutlich, was in diesem Jahr nicht unbedingt unerwartet ist. Bei allen Herstellern steigen die Preise, andere lassen das Smartphone-Jahr gar aus oder ziehen sich gar komplett vom Markt zurück.

Jetzt hat Googles Geräte-Chef Shakil Barkat die Preissteigerung für die Pixel 11-Smartphones bestätigt. Das ist nicht überraschend, doch bisher stammten die Preisangaben nur aus Leaks und waren somit noch nicht vollständig gesichert – das ändert sich jetzt. Barkat begründet die Preissteigerungen mit der Speicherkrise, die uns schon seit einigen Monaten begleitet und wohl mindestens bis 2027 anhalten soll.

Beispielhaft gibt Barkat an, dass man für 1 GB RAM im vergangenen Jahr noch 2,80 Dollar bezahlt hat und in diesem Jahr bereits 12 Dollar. Das ist eine Dimension, die man selbst mit gutem Willen nicht mehr abfangen und an die Käufer weitergeben muss. Ärgerlich, aber nachvollziehbar. Er sagt, dass sein Unternehmen dagegen nicht immun sei und man darauf „dynamisch“ reagieren müsse. Dynamisch bedeutet aber nicht, dass man den Preis einmalig anpasst, sondern bei Bedarf mehrmals.

Zwischen den Zeilen lässt er durchblicken, dass auch am Markt befindliche Geräte teurer werden könnten – Pixel 10 und Pixel 10a. Aber auch die Pixel 11-Smartphones könnten in den Monaten nach dem Release eventuell teurer – statt wie üblich günstiger – werden, wenn die Preise weiterhin steil nach oben schießen. Eventuell ist die übliche Strategie, einige Monate auf einen guten Preis zu warten, in diesem Jahr nicht ganz zielführend. Behaltet das einfach einmal im Hinterkopf…

» Alle Informationen zum Pixel 11

» Alle Informationen zum Pixel 11 Pro

» Alle Informationen zum Pixel 11 Pro XL

» Alle Informationen zum Pixel 11 Pro Fold

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.