Google Wallet & Google Chrome: Update für Autofill – der Browser kann jetzt wichtige Daten synchronisieren

Die mobile Geldbörse Google Wallet und die Smartphone-Version von Google Chrome rücken näher zusammen: Im Rahmen eines größeren Updates für die Autofill-Funktion kann der Chrome-Browser jetzt auf hinterlegte Wallet-Daten zugreifen oder nach dem Ausfüllen von Formularen die neuen Daten des Nutzers in der Wallet-Plattform eintragen.



Die mobile Geldbörse Google Wallet ist ähnlich wie der Google Passwortmanager ein komfortabler Bestandteil des Chrome-Browsers und bietet den Nutzern die Möglichkeit, Formulare per Autofill automatisch auszufüllen. Das gilt längst auch für sensible Daten wie Kreditkarten oder andere Bezahldaten und wird jetzt weiter ausgebaut. Bisher waren die Daten innerhalb von Wallet und Google Chrome getrennt voneinander abgelegt, jetzt können sie gemeinsam verwaltet werden.

Google Chrome kann jetzt auch auf „komplexere Datentypen“ wie Flugdaten, Fahrzeugkennzeichen oder sogar Fahrzeugidentifikationsnummern zugreifen und diese zum automatischen Ausfüllen anbieten. Parallel dazu gibt es eine erweiterte Integration von Google Wallet. Der Chrome-Browser kann auf die Wallet-Daten zugreifen und diese in Form von Führerscheindaten, Reisepassinformationen oder auch Known Traveler Numbers ausfüllen.

Aber auch in die andere Richtung ist dieses Feature nutzbar: Der Chrome-Browser kann die eingetragenen Formulardaten des Nutzers jetzt nicht nur im Browserspeicher ablegen, sondern auch in der Google Wallet-App. Werden die jeweiligen Daten zum ersten Mal eingegeben und sind mit Google Wallet kompatibel, wird das den Nutzern angeboten. Man weist darauf hin, dass diese Informationen nur mit einmaliger Zustimmung der Nutzer abgerufen oder gespeichert werden.

Im Zuge dieser Integration gibt es jetzt auch noch eine Struktur im Autofill-Bereich. Der Google Passwortmanager speichert Passwörter und Passkey. In den Zahlungsarten werden Kredit- und Debitkarten sowie IBAN-Nummern und Kundenkarten gespeichert. Die Kontaktinformationen enthalten Adressen, bei den Ausweisdokumenten werden Führerscheine, Personalausweise und Reisepässe abgelegt und im Bereich Reisen lassen sich Reiseinformationen und Informationen zu Fahrzeugen speichern.

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