Android: Ganz neue Google-App überrascht – jetzt hat Google Finanzen wieder eine eigene App (Screenshots)

Eine der ältesten Google-Plattformen überhaupt macht plötzlich große Sprünge: Nach dem großen Neustart von Google Finanzen erhält die Plattform jetzt auch eine eigene Android-App, für die bereits große Pläne bestehen. Es ist ein Comeback nach über zehn Jahren, das sich als zentrale Anlaufstelle für Finanzfragen etablieren soll – mutmaßlich als weiterer Hebel für Gemini.



Erst vor wenigen Monaten ist der Neustart von Google Finanzen in Deutschland angekommen und jetzt folgt der nächste Schritt, den wir trotz Neustart gar nicht mehr erwartet hätten: Google hat eine eigene Android-App für die Finanzen-Plattform gestartet, die jetzt weltweit für alle Nutzer zur Verfügung steht. Mit dieser App sollen die Nutzer alle Informationen zu öffentlich verfügbaren Finanzdaten der Wirtschaftswelt und auch die bekannten KI-Auswertungen erhalten.

Über Google Finanzen stehen Informationen von Aktienkursen über Index-Kurse bis hin zu Wirtschaftsmeldungen bereit. Aber auch viele öffentlich zugängliche Daten wie Quartalsberichte, Umsatzentwicklungen und viele Kennzahlen rund um Unternehmen stehen aufbereitet zum Abruf bereit. Schaut bei Interesse einfach einmal bei unserem Artikel zum Neustart von Google Finanzen vorbei. Alles das startet jetzt mit einer eigenständigen Android-App – inklusive integrierter KI und bei Bedarf auch Benachrichtigungen.

Für alle, die mehrmals täglich den Markt im Blick haben, bietet die neue App einen zentralen Ort, um einfach auf die eingerichtete Watchlist zuzugreifen, sowie auf Echtzeitdaten, einen Live-Finanznachrichtenfeed, das KI-gestützte Analysetool und KI-gestützte Schlüsselmomente, die die Kursbewegungen einer Aktie erklären.









In den kommenden Monaten sollen weitere Funktionen der Webversion in die mobile App integriert werden, wie etwa der Zugriff auf Live-Telefonkonferenzen zu Geschäftsergebnissen sowie die neu vorgestellten Portfolio- und Aufgabenfunktionen. Denn auch die Webversion der App erhält einige Neuerungen, die perspektivisch auf allen Plattformen angeboten werden sollen. Nutzer können sich ein Portfolio zusammenstellen und alle wichtigen Informationen auf einen Blick sehen.

Sobald das Portfolio eingerichtet ist, können Nutzer mithilfe des Recherchetools ganz einfach tiefergehende Analysen durchführen. Es lassen sich beispielsweise Fragen wie „Welche Sektoren sind in meinem Portfolio derzeit unterrepräsentiert?“ oder „Wie wirkt sich meine Anleihenquote auf mein langfristiges Wachstumspotenzial aus?“ stellen. Dank KI-Integration lassen sich auch Anfragen stellen wie etwa „Sende mir täglich ein Briefing vor Börsenbeginn mit einer Analyse der wichtigsten Kursbewegungen der wichtigsten Kryptowährungen über Nacht.“

Die neue App steht ab sofort für alle Android-Nutzer zum Download bereit. Eine iOS-Version soll in Kürze folgen.

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