Beste Apps für Bildbearbeitung Android 2026

Die besten Fotos entstehen oft unterwegs – beim Spaziergang, auf Reisen, nach einem Kundentermin oder mitten im Alltag, wenn das Smartphone die einzige Kamera ist, die Sie dabeihaben. Die Wahl der besten Fotobearbeitungs-App kann dabei helfen, Farben, Licht, Schärfe und Bildwirkung zu verbessern, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

Der Markt bietet heute eine große Auswahl an Apps für Android-Nutzer. Einige konzentrieren sich auf schnelle Korrekturen, andere eignen sich besser für Produktfotos, Porträts, Social-Media-Inhalte oder kreative Bildbearbeitung. In diesem Guide vergleichen wir einige der besten Foto-Apps für Android, die unterschiedliche Anforderungen und Arbeitsweisen abdecken.

1. Luminar Mobile

Luminar Mobile ist eine Bildbearbeitungs-App für Nutzer, die Bildbearbeitung auf Android als Teil eines geräteübergreifenden Workflows betrachten. Die App gehört zum Luminar-Ökosystem und ergänzt die Desktop-Version.

Der mobile Zugriff ist im Cross-Device-Tarif sowie im Max-Tarif enthalten. Preise und Angebote können je nach Region variieren. Prüfen Sie daher die aktuellen Konditionen auf der offiziellen Website.

Vorteile Nachteile Ideal für Fotografen, die Bilder zunächst auf dem Smartphone bearbeiten und später am Desktop fertigstellen möchten. Die App ist nur als Teil des Luminar-Ökosystems erhältlich und weniger geeignet für Nutzer, die ausschließlich mobil arbeiten möchten. Vielseitige Werkzeuge für Porträts, Reisefotografie, Himmelsaustausch und Lichtkorrekturen. Geeignet für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender. Für gelegentliche Nutzer kann der Funktionsumfang den Preis nicht immer rechtfertigen. Gute Kombination aus KI-gestützten Funktionen und manuellen Anpassungsmöglichkeiten. Der mobile Funktionsumfang ist eingeschränkter als in der Desktop-Version; viele fortgeschrittene KI-Tools stehen nur dort zur Verfügung.

2. Polarr

Dieses Android-Bildbearbeitungsprogramm ist eine gute Wahl für Kreative, die schnell die Kontrolle über den Stil ihrer Porträts, Street-Fotos, Reisebilder und Social-Media-Inhalte übernehmen möchten. Die Basisversion kann kostenlos heruntergeladen werden, zusätzlich gibt es eine Pro-Version mit erweiterten Funktionen und plattformübergreifender Integration. Diese kostet 7,99 USD pro Monat oder 47,99 USD pro Jahr.

Vorteile Nachteile Wiederverwendbare Looks, Masken, Overlays und farborientierte Bearbeitungen. Die App bietet umfangreiche Werkzeuge wie HSL-Farbkorrektur, Gradationskurven, Dunstentfernung und Gesichtsretusche. Einige erweiterte Funktionen sind nur im kostenpflichtigen Tarif verfügbar. Eigene Filter können erstellt, gespeichert und geteilt werden. Bearbeitungen können leicht übertrieben werden, sodass Bilder schnell unnatürlich wirken. KI-gestützte Gesichtserkennung und Himmelsauswahl. Die Möglichkeiten zur Fotoverwaltung sind im Vergleich zu einigen Konkurrenten eingeschränkt.

3. Pixelcut

Pixelcut ist eine Bildbearbeitungs-App für Produktkampagnen, Onlineshops und andere markenbezogene Inhalte. Die App konzentriert sich darauf, Ablenkungen zu entfernen, Produktbilder aufzuwerten und visuelle Inhalte zu erstellen, die potenzielle Kunden ansprechen. Der kostenlose Tarif deckt grundlegende Funktionen ab, während Pro 10 USD pro Monat und Business 30 USD pro Monat kostet.

Vorteile Nachteile Hintergrundentfernung, Bildskalierung und schnelle Optimierung von Produktfotos. Die App eignet sich nicht für detaillierte künstlerische Bildbearbeitung. Bei feinen Details wie fliegenden Haaren oder transparenten Objekten stößt sie teilweise an ihre Grenzen. Stapelverarbeitung und kommerzielle Lizenz im Pro-Tarif. Wenn Sie Bilder auf Android häufig bearbeiten , sollten Sie beachten, dass viele KI-Funktionen auf Credits basieren und die Kosten schnell steigen können. Sofort nutzbare Vorlagen für Instagram-Beiträge, Produktpräsentationen, Flyer und Marketplace-Angebote. Die Software wurde speziell für den E-Commerce entwickelt und ist weniger geeignet für Nutzer, die in vielen unterschiedlichen Fotogenres arbeiten.

4. Cutout.Pro

Cutout.Pro ist eine auf bestimmte Aufgaben spezialisierte App für Nutzer, die Fotos auf dem Handy bearbeiten möchten, um die Bildqualität zu verbessern oder größere Bildfehler unterwegs zu korrigieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Hintergrundentfernung, Bildverbesserung und Upscaling. Es gibt einen kostenlosen Tarif; kostenpflichtige Abonnements beginnen bei 5 USD pro Monat für 80 Credits.

Die App eignet sich besonders für Nutzer, die nicht täglich einen vollwertigen Bildeditor benötigen, aber zuverlässige KI-Werkzeuge für einzelne Aufgaben suchen.

Vorteile Nachteile Geringe Einstiegskosten für Nutzer mit gelegentlichem Bearbeitungsbedarf. Das Credit-System sollte im Blick behalten werden, wenn regelmäßig viele Bilder verarbeitet werden. Unterstützung für Videoformate sowie das Entfernen von Videohintergründen ohne Greenscreen. Die App ist weniger vielseitig als einige All-in-One-Lösungen und bietet keine erweiterten Ebenenfunktionen oder benutzerdefinierten Pinsel für detaillierte Retuschen. Gute Ergebnisse bei komplexen Details wie Haaren, Fell oder halbtransparenten Objekten. Die Software eignet sich nicht für umfassende Porträt- oder Landschaftsbearbeitungen.

Fazit

Die besten Android-Apps für Bildbearbeitung im Jahr 2026 bieten eine gelungene Kombination aus Komfort, Kreativität und leistungsstarken Funktionen. Ob Sie nur kleine Korrekturen vornehmen oder Fotos umfassend bearbeiten möchten – für nahezu jeden Workflow gibt es eine passende Lösung.

Wählen Sie die App, die am besten zu Ihren Anforderungen passt, und verwandeln Sie Ihre Aufnahmen mit wenigen Fingertipps in beeindruckende Bilder.