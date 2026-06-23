Android: Das Gemini-Overlay bekommt neue Funktionen – erstellt Musik, Code, Arbeitsbereiche und mehr

Vor einigen Wochen hat Gemini für Android im Rahmen eines großen Umbaus ein neues Design erhalten, das sowohl an der Benutzeroberfläche als auch in der Auswahl der Zusatzmedien angekommen ist. Jetzt gibt es die nächste Erweiterung, die den Nutzern noch mehr Möglichkeiten für den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen gibt.



Gemini verfügt standardmäßig über das Prompt-Feld für die Texteingabe sowie den Plus-Button, mit dem sich zusätzliche Medien an einen Prompt anfügen lassen. Was mit Bildern begann, wurde im Laufe der Zeit um das Kamerabild, Google Drive-Dateien oder beliebige weitere Dateitypen erweitert. Mit dem letzten Redesign, das das „Neural Expressive Design“ zu Gemini gebracht hat, wurde die Oberfläche des Plus-Menüs umgebaut und verkleinert.

Jetzt wird das nächste Update ausgerollt, das die Möglichkeiten innerhalb des Plus-Menüs um zusätzliche Einträge erweitert. Auf dem rechten Screenshot könnt ihr die neue Variante sehen und links die nur für wenige Wochen genutzte vorherige Version. Im oberen Karussell gibt es keine Änderung, denn es lässt sich von der Kamera über die Fotogalerie bis zu Google Drive alles weiterhin auswählen. Ergänzungen gab es in der Auflistung darunter.

Statt nur Bilder aus diesem Menü heraus kreieren zu können, ziehen dort jetzt auch die Einträge für Musik zum Erstellen von Songs sowie Canvas für die Programmierung, das Entwerfen oder Zusammenbauen von Präsentationen ein. Außerdem wird das Guided Learning zu dieser Oberfläche hinzugefügt, sodass auch das direkt aus dem Menü auswählbar ist. Der Schalter für die Personal Intelligence bleibt bestehe.

Die neue Oberfläche wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte sich in diesen Tagen auf euren Android-Smartphones zeigen.

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Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.