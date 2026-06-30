Android: Neue Google-App startet für Pixel-Smartphones – Pixel Audio Services bringt wohl neue Audio-KI

Google dürfte rund um die Pixel-Smartphones schon bald wieder etwas stärker nachlegen und macht jetzt den ersten Schritt in Richtung einer neuen Funktionskategorie: Jetzt hat man eine ganz neue Android-App für die Pixel 10-Smartphones veröffentlicht, deren erste Aufgabe wir möglicherweise schon kennen. Mit den Pixel Audio Services will man eine Systemzentrale für Audiomodule bereitstellen.



Wir haben erst vor wenigen Tagen von der neuen geplanten Google-App Pixel Audio Memory berichtet, die alle im Hintergrund abgespielten Songs und auch Gespräche aufzeichnen bzw. registrieren und zum Abruf anbieten soll. Die neue App ist noch nicht gestartet, doch jetzt schafft man möglicherweise den dafür notwendigen Unterbau, der in diesen Tagen auf allen Pixel-Smartphones der zehnten Generation ankommt.

Eine jetzt im Google Play Store gelistete neue App Pixel Audio Services bietet eine Systemkomponente für alle Audiomodule, die auf den Smartphones zum Einsatz kommen. Ähnlich wie die Pixel Camera Services, die eine ganze Reihe von Kamerafunktionen für mehrere Apps bereitstellen, will man dies nun wohl im Audiobereich umsetzen. In der Beschreibung der System-App, die selbst keine nutzbare Oberfläche besitzt, heißt es:

Pixel Audio Services ist eine Systemkomponente, die die neuesten Updates und Fehlerbehebungen für Audiomodule bereitstellt. Diese Komponente ist auf Ihrem Gerät vorinstalliert und sollte stets aktuell gehalten werden, um ein optimales Klangerlebnis zu gewährleisten.

Die Beschreibung klingt recht harmlos, doch ich glaube nicht daran, dass es nur um den reinen Klang und die Audiowiedergabe geht – denn dazu bräuchte man sicherlich keine höhergelagerte System-App. Stattdessen würde ich vermuten, dass es hauptsächlich um die Auswertung von Audio geht, also der Aufnahme per Mikrofon oder Apps und die Analyse des Audiostreams. Sowohl die Bezeichnung als auch der Schwerpunkt und die zeitliche Nähe passen sehr gut zum geleakten Pixel Audio Memory.

Dass die App zunächst nur für die Pixel 10-Smartphones startet, und in weiterer Folge sicherlich auch für die Pixel 11-Geräte, passt ins Bild. Denn neue KI-Funktionen gibt es oft nur für die brandneue und die vorherige Pixel-Generation. Warten wir mal ab, was darauf in den nächsten Monaten aufgebaut wird.

» Pixel-Smartphones: Neue Google-App dürfte Gespräche aufzeichnen – wird Audio Memory zum Problem?

[9to5Google]

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