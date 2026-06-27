Pixel-Smartphones: Neue Google-App dürfte Gespräche aufzeichnen – wird Audio Memory zum Problem?

Google dürfte schon bald eine neue App für die Pixel-Smartphones starten, die bereits in der Leak-Phase für Diskussionen sorgt: Denn die vor wenigen Tagen im Rahmen eines Teardowns entdeckte App Audio Memory soll wohl alle Gespräche des Nutzers aufzeichnen, diese nach Relevanz sortieren und in bisher nicht bekannter Form zum Abruf anbieten.



Schon seit dem Start der smarten Sprachassistenten hören nicht nur Smartphones, sondern auch Smart Speaker, Smart Displays, Smartwatches oder smarte Kopfhörer permanent auf die Stimme des Nutzers. Bisher lauschen die Mikrofone nur im eingeschränkten Modus, warten auf ihr magisches Aktivierungswort und beginnen erst dann mit der eigentlichen Aufzeichnung, der Auswertung in der Cloud und den entsprechenden folgenden Aktionen. Das hat schon früher für Diskussionen gesorgt, die durch die lokale Auswertung des Keywords allerdings schnell versandet ist.

Jetzt steht eine neue App für die Pixel-Smartphones vor der Tür, bei der das Ganze auf eine völlig neue Stufe gehoben werden könnte. Wir haben bereits über das Pixel Audio Memory berichtet, das laut der Beschreibung sowohl die gesamte über den Tag gehörte Musik als auch wichtige Konversationen zum Abruf anbieten soll. Im Bereich Musik soll es sich dabei um eine neue Wrapper-App für die seit Jahren bestehende Now Playing-Funktion handeln.

Diese Musikfunktion ist seit vielen Jahren bekannt und wertet permanent die Hintergrundmusik aus, sodass auf dem Sperrbildschirm oder innerhalb der App gezeigt werden kann, welcher Song gerade im Hintergrund läuft oder im Laufe des Tages zu hören war. Beide Fälle zeigen, dass das Smartphone-Mikrofon schon heute permanent überwacht und (lokal) ausgewertet wird. Zumindest in der Theorie werden also auch alle Gespräche für wenige Sekunden aufgezeichnet und dann von den Algorithmen wieder verworfen. Doch das könnte sich ändern.









Belauschen Pixel-Smartphones schon bald alle Gespräche?

Aus dem Teardown geht hervor, dass wichtige Gespräche in der Audio Memory-App wieder zu finden sein sollen. Es ist davon auszugehen, dass eine transkribierte Version in Textform angeboten werden wird – ohne Audioaufnahme. Zumindest lässt das die Bezeichnung vermuten, die Beschreibung und auch die Positionierung parallel zur permanenten Musikaufzeichnung. Weiterhin gehen wir davon aus, dass es sich um Gespräche im Alltag handelt und nicht um Telefonate – die sich ebenfalls bereits aufzeichnen lassen.

Hat das Folgen für Pixel-Nutzer?

Gehen wir mal davon aus, dass Google tatsächlich auf den Pixel-Smartphones zukünftig alle Gespräche aufzeichnen will. Für den Nutzer selbst wäre das vielleicht eine praktische Sache und könnte vor allem die KI-Assistenz stark dabei unterstützen, nichts Wichtiges zu vergessen. Aus Datenschutz-Sicht ist das hingegen ein Albtraum. Denn ein Gespräch führt zwischen mindestens zwei Personen geführt, wobei die Gesprächspartner nicht wissen können, dass sie aufgezeichnet werden.

Allein das könnte in der EU und vielleicht auch anderen Regionen schon für ein Verkaufsverbot der Pixel-Smartphones reichen. Denn es ist kaum denkbar, dass sich die Smartphones in irgendeiner Form gegenüber dem Gesprächspartner bemerkbar machen oder gar eine Zustimmung einholen – wie sollte das auch funktionieren? Doch in Zeiten, in denen schon bald Smart Glasses permanent aufzeichnen können, könnte Google diesen „Audio-only“-Anlauf tatsächlich wagen. Wir dürfen gespannt sein…

» Alles was bisher zum Pixel Audio Memory bekannt ist

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.