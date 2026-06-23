Pixel-Smartphones: Neue App soll permanent lauschen – Audio Memory zeichnet wichtige Gespräche auf (Leak)

Google arbeitet immer wieder an neuen Möglichkeiten für die Pixel-Smartphones und jetzt zeigt sich im Rahmen eines Leaks eine interessante neue Funktion, die vielleicht noch für Diskussionen sorgen wird: Das neue Feature Audio Memory soll laut Beschreibung sowohl die über den Tag gehörte Musik als auch alle „wichtigen Konversationen“ aufzeichnen und zum Abruf anbieten.



Einige Menschen bezeichnen Smartphones auch heute noch etwas abschätzig als Wanzen, die permanent Spionage betreiben. Je nach Einordnung kann man dem kaum widersprechen, doch das ständige Tracking ist längst akzeptiert. Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns der „Android System Intelligence“ eine neue Funktion, die das Ganze auf die Spitze treiben könnte: Denn mit „Audio Memory“ könnten alle Konversationen des Nutzers aufgezeichnet und zum Abruf angeboten werden.

In der Beschreibung heißt es „keep track of what you hear throughout your day, from the music around you to your important conversations.“ Übersetzt bedeutet dies, dass die neue Funktion die gesamte über den Tag gehörte Umgebungsmusik anbieten und auch wichtige Konversationen aufzeichnen soll. In puncto Musik handelt es sich dabei wohl um einen neuen Rahmen für Pixel Now Playing, das permanent die Umgebungsmusik erkennt und über die Titel informiert.

Spannender wird es bei den „important conversations“. Die Beschreibung geht nicht weiter ins Detail, doch weil es eindeutig um Audio-Aufzeichnungen geht und auch die Funktion selbst die Bezeichnung „Audio Memory“ trägt, liegen Sprachaufzeichnungen nahe. Es könnte daher jedes gesprochene Wort zunächst aufgezeichnet und analysiert werden. Die Einordnung, welche Konversation wichtig ist und welche nicht, kann nur durch umfangreiche Auswertungen erhoben werden – wenn überhaupt.

Es ist auch möglich, dass sich das Ganze „nur“ auf Telefonate bezieht, aktuell ist auch nach der Aktivierung der Funktion nichts von den wichtigen Konversationen zu sehen – siehe Screenshot. Dennoch wird das vermutlich wieder eine Funktion sein, die für Diskussionen sorgen kann. Selbst Smart Speaker zeichnen nur auf, wenn sie konkret angesprochen werden. Und dass zu einer Konversation mindestens zwei Menschen gehören, macht die Funktion in puncto Datenschutz und vielleicht auch Privatsphäre mehr als problematisch. Warten wir mal ab…

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