Android: Neue Google-App ist gestartet – smarte Musikerkennnung ‚Pixel Now Playing‘ erhält großes Update

Die smarte Musikerkennung Pixel Now Playing ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Pixel-Smartphones, hat sich seit dem Start aber kaum merklich verändert. Jetzt gibt es einen großen Schritt, denn die App wird vom System gelöst, steht nun als eigenständige Anwendung im Play Store bereit und erhält sowohl eine neue Oberfläche als auch zusätzliche Funktionen.



Wer die App einmal für sich entdeckt, wird sie in passenden Situationen des Alltags zu schätzen wissen: Die Google-App Now Playing arbeitet zuverlässig im Hintergrund und informiert den Nutzer mit einem kleinen Text auf dem Sperrbildschirm darüber, welcher Musiktitel in der Umgebung läuft. Dabei werden kurze Ausschnitte des Mikrofons immer wieder an die Google-Server gesendet oder zum Teil auch lokal ausgewertet. Das dürfte allen Pixel-Nutzern bekannt sein und vielleicht auch genutzt werden.

Bisher war die App ein Teil des Pixel-Systems und wurde zuletzt von der „Android System Intelligence“ gesteuert. Jetzt stellt man sich neu auf und bringt die Anwendung als eigenständige App in den Play Store. Damit dürfte sie sich einfacher aktualisieren lassen und vielleicht zukünftig auch außerhalb des Pixel-Universums angeboten werden – immerhin ist sie auch ein verlängerter Arm für das YouTube Music-Marketing.

Im Zuge dieser Herauslösung aus dem System gibt es auch ein neues App-Icon sowie eine völlig neue Oberfläche und optimierte Funktionen. Das seit längerer Zeit leicht angestaubte Design wird durch ein modernes Material 3-Design ersetzt und zeigt sich jetzt mit drei Tabs für die Hauptnavigation. Wird im Hintergrund Musik gespielt, erscheint außerdem ein zusätzlicher schwebender Button für die Live-Erkennung.









Die App teilt sich jetzt in drei Tabs auf. Diese sind in einer schwebenden Navigationsleiste am unteren Rand untergebracht und beinhalten die folgenden drei Bereiche: Die Standardoberfläche mit den Informationen zum aktuellen Titel, im nächsten Tab gibt es einen Verlauf mit den zuletzt erkannten Titeln und der dritte Tab hält die als Favorit markierten Titel bereit, die sich an dieser Stelle leicht wieder aufrufen lassen.

Zusätzlich kann die App jetzt als fixe Verknüpfung am Sperrbildschirm abgelegt werden, um eine Live-Erkennung zu starten. Der Text für die aktiv im Hintergrund erkannte Musik wird nun etwas größer als bisher dargestellt, sodass die App noch mehr als bisher ins Auge springt. Neu ist auch ein Tile für die Schnelleinstellungen. Über dieses lässt sich die Erkennung bei Bedarf deaktivieren. Ist die Erkennung aktiviert, wird im Tile ebenfalls der erkannte Titel und Interpret gezeigt.

