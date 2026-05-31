Googles Designer waren wieder fleißig und haben neue Logos für die Workspace-Apps kreiert, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt werden. Wir haben euch die neuen Logos, die dazugehörigen App-Icons und die Besonderheiten bereits ausführlich erklärt und jetzt macht Google es endlich offiziell. In einem Blogbeitrag erklärt man die Intention der neuen Logos für die KI-Ära.



Google kann nicht nur Dinge ankündigen, die erst Wochen oder Monate später starten, sondern man kann es auch andersherum: Schon seit der vergangenen Woche zeigen sich die neuen Google Workspace-Logos bei vielen Nutzern und auch in den Präsentationen der Google I/O kamen sie ohne Ausnahme zum Einsatz. Offiziell angekündigt hatte man sie aber weder schriftlich noch auf der großen Bühne. Das wird jetzt nachgeholt.

Die neuen Icons zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie eine Abkehr vom vor gut fünf Jahren eingeführten Konzept der einfachen Symbole in den vier gleichmäßig verteilten Google-Farben bilden. Jetzt darf es wieder farbenfroh sein, es dürfen wieder klare Formen zum Einsatz kommen und auch Farbverläufe sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Doch es ist nicht nur eine Abkehr vom gewohnten (aber dennoch von vielen Nutzern nicht gemochten) Muster, sondern es gibt auch eine interessante Aufspaltung.

Ich hatte hier im Blog schon über die Auffälligkeiten der neuen Google-Logos berichtet, die sich tatsächlich zwischen dem Workspace-Universum und dem gesamten Rest unterscheiden. Schaut euch einmal die Vergleiche im Artikel an, denn es ist recht deutlich, dass hier entweder verschiedene Designergruppen am Werk waren oder man mittelfristig eine Unterscheidung dieser App-Kategorien plant.









Darum gibt es jetzt neue Workspace-Icons

Und was sagt Google zu den neuen Icons? Ich hatte sie hier im Blog schon im ersten Artikel als „neue Icons für die KI-Ära“ bezeichnet und im Workspace-Blog wird das jetzt mit anderen Worten beschrieben:

Wir aktualisieren die Symbole in Google Workspace, um ein modernes visuelles Design einzuführen, das jeder App eine unverwechselbare Identität verleiht. In den nächsten Wochen werden Nutzer neue Symbole für Gmail, Kalender, Chat, Meet, Drive, Docs, Slides, Sheets, Vids, Keep, Forms, Voice, Sites und Tasks sehen.

Man will mit diesen Änderungen die Konsistenz und den Zusammenhalt der gesamten Workspace-Produktpalette stärken und gleichzeitig gewährleisten, dass jede App auf jedem Bildschirm modern und wiedererkennbar bleibt. Die Designaktualisierungen sollen weder die Kernfunktionalität noch die administrativen Steuerelemente beeinträchtigen oder verändern. Und wie geht es mit dem Google-Logo weiter? Im Folgenden Artikel findet ihr Möglichkeiten für einen bunten Google-Schriftzug in der KI-Ära.

» Google in der KI-Ära: Wie könnte ein neues Google-Logo aussehen? Ein neuer Entwurf mit schickem Farbverlauf

[Google Workspace Update Blog]

Letzte Aktualisierung am 3.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.