Android Auto: Endlich eine moderne Oberfläche – zeigt sich jetzt im ausführlichen Hands-on (Video)

Google hat vor wenigen Tagen ein großes Update für Android Auto angekündigt, das aufgrund seines Umfangs mit einem Neustart vergleichbar ist. Die Infotainment-Plattform erhält endlich moderne Oberflächen, viele neue Apps und Widgets, eine tiefe Gemini-Integration und mehr. Jetzt gibt es ein erstes Hands-on-Video, das all diese Ankündigungen im Einsatz zeigt.



Android Auto gehört mittlerweile zu einer der wichtigsten Google-Plattformen, auch wenn sich das in den letzten Jahren nicht unbedingt in puncto Produktpflege und schnellen Updates niedergeschlagen hat – aber das soll sich ändern. Vor wenigen Tagen hat man ein großes Upgrade für Android Auto angekündigt, das sowohl visuell keinen Stein auf dem anderen lässt, als auch viele neue Funktionen im Gepäck haben wird.

Wir haben euch die neuen Oberflächen bereits ausführlich vorgestellt, die sich vor allem durch das veränderte Layout auszeichnen, durch die Möglichkeit der Dreiteilung des Displays, dem dominierenden Google Maps-Hintergrund und der neuen Hauptnavigation. Aber auch die Widgets spielen eine wichtige Rolle, Gemini bekommt ein ganz anderes Standing als es der Google Assistant jemals hatte und vieles mehr. Schaut euch das Ganze einmal in unserem Artikel zum Android Auto Upgrade an.

Jetzt hat Google ersten interessierten Nutzern die Möglichkeit gegeben, die neue Oberfläche auszuprobieren. Allerdings noch nicht in freier Wildbahn, sondern unter kontrollierten Bedingungen in Demo-Fahrzeugen. Die Tester konnten sich einen ersten Eindruck verschaffen und viele der angekündigten Dinge ausprobieren. Dennoch darf man nicht vergessen, dass es sich dabei nicht zwingend um die Version handeln muss, die in wenigen Monaten für viele Nutzer starten soll.









Im obigen Hands-on Video könnt ihr euch die neue Oberfläche im Einsatz ansehen und nicht nur auf den aufbereiteten Screenshots und Animationen des Google-Marketings. Es zeigt sich die neue Struktur, die völlig umgebaute Navigation, die neuen Medienplayer, die Gemini-Integration und natürlich auch das Entertainment und die Google Maps-Karten. Vor allem die immersive Darstellung scheint zu Gefallen – wobei ich persönlich derzeit noch wenig vom verspielten Google Maps halte. Das ändert sich auch nach diesem Video nicht.

Der Tester lobt, dass Google viele Punkte angegangen ist, die in den letzten Jahren an Android Auto kritisiert worden ist – so wie etwa die mangelhafte Flexibilität der Nutzung. Gemini wird als großer Fortschritt gesehen, YouTube ebenso und die sprachbasierte Steuerung sowie die einfacheren Gesten sollen die Verwendung schneller und sicherer machen. Bleibt abzuwarten, ob das wirklich alles in wenigen Monaten starten wird.

Google spricht von einem Rollout bis zum Ende des Jahres. Doch was diese Ansage bei Android Auto wert ist, haben wir in den letzten Jahren schon mehrfach zu spüren bekommen…

» Das ist das neue Android Auto-Design

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Letzte Aktualisierung am 27.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.