Pixel Update: Google zeigt Pixel Glow, Update für Pixel Buds, ein glitzernder Launcher und Update-Garantie

Die letzte Pixel-Woche im Mai hat uns eine Reihe von Meldungen gebracht, auf die man sich freuen darf und bereitet möglicherweise auf eine vollgepackte kommende Woche vor: Wir haben über das Pixel Buds-Update berichtet, haben euch den neuen Pixel Glow-Effekt gezeigt, den glitzernden Pixel Launcher und wir spekulieren über die Update-Garantie. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Auch die letzten Tage waren geprägt von unzähligen Android Updates und auch den Gemini Updates, aber in wenigen Tagen dürfte sich das wieder umkehren. Doch auch in dieser Woche konnten wir über Pixel Glow berichten, über Googles Update-Strategie, über den glitzernden Pixel Launcher und das Pixel Buds-Update. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Was ist die Update-Garantie wert?

Google bietet für die Pixel-Smartphones zwar eine siebenjährige Update-Garantie, doch schon nach zwei Jahren steigt bei ersten Geräten die Hardware aus. Ein jüngster Fall zeigt, dass die Updates zwar kommen mögen, aber nicht das halten, was Google suggeriert hat.

» Was ist Googles Pixel-Garantie wert, wenn die Hardware nicht mithalten kann?

Pixel Launcher mit Discokugeln

Als Reaktion auf eine Spotify-Aktion bietet der Pixel Launcher jetzt die Möglichkeit, alle Homescreen-Icons in eine funkelnde Discokugel zu verwandeln. Dieser neue KI-Effekt wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt und dürfte sich in den nächsten Tagen auf vielen Homescreens zeigen.

» Google bringt Discokugeln auf die Startseite des Pixel Launcher









Ist das Pixel Glow?

Google hat während eines Video der Entwicklerkonferenz Google I/O ein bisher unbekanntes Smartphone mit leuchtendem Kamerabalken gezeigt. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um ein Pixel 11 mit Pixel Glow handeln soll. Das Video ist zwar KI-generiert, aber dennoch scheint es wahrscheinlich, dass der Effkt so oder so ähnlich aussieht.

» Google zeigt möglicherweise den neuen Pixel Glow-Effekt

Firmware-Update für Pixel Buds

Die Pixel Buds erhalten erstmals seit über einem halben Jahr ein Firmware-Update, das die Sicherheit erhöhen die Stabilität verbessern und vielleicht auch die Performance steigern soll. Wir zeigen euch, was in Googles Ankündigung für das Mai-Update der Pixel Buds steckt.

» Das steckt im Mai-Update für die Pixel Buds

Update für die Pixel Buds-App

Nicht nur die Kopfhörer erhalten ein Update, sondern auch die dazugehörige Companion-App: Der jüngste Rollout der Pixel Buds-App bringt ein neues Logo, das sich vollkommen von der bisherigen Variante abhebt und auch eine neue Startseite mit Gerätewechsel. Wer mehr als einen smarten Kopfhörer verwendet, kann jetzt leichter als bisher zwischen diesen beiden wechseln.

» Pixel Buds-App bekommt ein neues Logo und eine neue Startseite mit Kopfhörer-Auswahl









Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store

Auch am letzten Mai-Wochenende hält der Google Store bei Amazon wieder eine Reihe von starken Aktionen bereit, die ihr bei Bedarf mitnehmen könnt. Wer das nicht verpassen möchte, findet jetzt Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones, das Pixel 10a und das Pixel 9a, Rabatte auf die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds der aktuellen Generationen sowie einiges mehr. Schaut doch einfach mal herein, welche Pakete Google und Amazon für euch geschnürt haben.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Infos zu den Pixel-Aktionen

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.