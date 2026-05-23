Pixel-Smartphones: Was ist Googles Update-Garantie wert, wenn die Hardware nicht lange mithalten kann?

Google versorgt alle Pixel-Smartphones der neuesten Generationen sieben Jahre lang mit Updates, die sowohl die Sicherheit als auch das Betriebssystem betreffen. Bislang hat man diese Rekord-Garantie zur Freude der Nutzer eingehalten, doch jetzt zeigen sich unter anderem durch die Gemini Intelligence erste Risse. Ist die Update-Garantie gar nicht so viel wert, wie man zunächst gehofft hatte?



Pixel-Nutzer können sich freuen, denn sie erhalten für ihre Geräte praktisch lebenslang Updates. Seit der achten Generation verspricht Google ganze sieben Jahre volle Update-Unterstützung von den Sicherheitsupdates über das Betriebssystem bis zu den Feature Drops. Selbst für ältere Generationen hatte man vor einiger Zeit nachgelegt und dafür gesorgt, dass die Pixel 6-Smartphones aus dem Jahr 2021 auch heute noch voll unterstützt werden. Pixel 10-Nutzer sind sogar bis 2032 auf dem aktuellen Stand.

Damals gab es ernsthafte Zweifel an Googles Update-Versprechen und auch ich hatte hier im Blog Bedenken dazu geäußert, was die volle Unterstützung für ganze sieben Jahre betrifft. Auch wenn noch keines der betroffenen Geräte sieben Jahre am Markt ist, kann man aus heutiger Sicht relativ sicher sagen, dass Google das Werbeversprechen voll einhält. Meine damalige Befürchtung war es allerdings, dass Google zwar die Software-Basis aktualisiert, die Funktionalität allerdings im Laufe der Jahre massiv zurückgehen wird.

Mit dem Start der Gemini Intelligence scheint sich meine Vermutung zu bestätigen. Dabei handelt es sich um die neue starke Gemini-KI, die laut Googles eigenen Anforderungen noch nicht einmal auf den Pixel 9-Smartphones ankommen wird. Ein Pixel 10 sollte es mindestens sein, besser vermutlich noch ein Pixel 11. Damit sind alle Smartphones vom Pixel 6 bis zum Pixel 9 aus dem Raster gefallen.









Wenn man bedenkt, welche enorme Relevanz Gemini Intelligence bringen wird – dazu braucht man noch nicht einmal eine gut polierte Glaskugel – dann ist das Fehlen dieser Funktion ein echtes Manko. Selbst mit einem Pixel-Smartphone, das noch keine zwei Jahre alt ist und noch über fünf Jahre volle Update-Unterstützung genießt, ist man damit gewissermaßen abgehängt. Denn wir alle wissen, wo Googles Prioritäten liegen (Gemini).

Ich will die Update-Garantie damit gar nicht schlecht reden, bei weitem nicht, aber sie umfasst eben nicht alles, was sich die damaligen Käufer erhofft haben. Das Versprechen, dass die Smartphones im Laufe der Zeit immer besser werden, scheint durch die KI kaum zu halten. Allerdings muss man auch sagen, dass Google die funktionellen Updates schon damals im Kleingedruckten von der Hardware abhängig gemacht hat. Und wenn die „alten“ Tensor-SoCs zu schwach sind, kann man das nachträglich nicht ändern.

Allein im Interesse der immer weiter steigenden Pixel-Zufriedenheit ist Google stark darauf bedacht, den Nutzern so viele Vorteile wie möglich zu bieten. Doch schon zwei Jahre später zeigen sich die Grenzen auf und man muss sich fragen, ob man sich nicht damals vielleicht etwas mit dem Versprechen übernommen hat. Man mag sich kaum ausmalen, wie rasant die KI in den nächsten fünf Jahren fortschreiten wird, bis die ersten Geräte aus der damals verkündeten Update-Garantie herausfallen.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.