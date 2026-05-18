Gemini Intelligence: Google bringt den Magic Pointer in den Chrome-Browser – Start für Windows & Co (Video)

Google hat vor wenigen Tagen den Magic Pointer vorgestellt und diesen als größte Revolution des Mauszeigers seit mehreren Jahrzehnten bezeichnet – natürlich auf Basis einer umfassenden KI-Unterstützung. Diese Neuerfindung soll aber nicht nur im Betriebssystem Aluminium OS zum Einsatz kommen, sondern sehr bald auch in Google Chrome auf allen Plattformen starten.



Wir haben euch am Freitag den Magic Pointer und dessen Möglichkeiten ausführlich vorgestellt. Kurz gesagt handelt es sich dabei um eine neue Mausgeste, mit der sich Objekte auf dem Bildschirm einfach ohne Klick einkreisen oder markieren lassen. Die Gemini-KI soll den jeweiligen Kontext verstehen und basierend darauf Aktionen bieten oder Informationen liefern. Eine ganze Reihe von Beispielen findet ihr im verlinkten Artikel.

Der Magic Pointer wird eines der Highlight-Funktionen in Aluminium OS auf den Googlebook-Laptops sein – doch darauf müsst ihr gar nicht warten. Es ist keine exklusive Funktion, sondern soll schon jetzt nach und nach für alle Nutzer des Chrome-Browsers starten. Laut der Ankündigung hat der Rollout schon begonnen und soll im Laufe einiger Wochen oder Monate den Großteil der Nutzer erreichen.

Das bedeutet, dass Nutzer in Google Chrome für Windows, Mac oder Linux ebenfalls Objekte oder Inhalte auf Webseiten einkreisen oder mit dem Cursor schütteln überfahren können und der Browser entsprechend Kontextmöglichkeiten bieten soll. Man könnte auch sagen, dass diese Geste eine Art gefilterten Rechtsklick bietet, der sich rein auf den Inhalt bezieht. Ob das nur im Browser oder über eine erweiterte Funktionalität auch in der gesamten Betriebssystem-Oberfläche möglich sein wird, lässt sich noch nicht sagen.

Die Geste ist als Pendant von Circle to Search zu sehen, das unter Android seit wenigen Jahren recht verbreitet ist und die schnelle Auswahl von Texten, Bildern oder Displayausschnitten ermöglicht. Wir dürfen gespannt sein, ob sich das durch den baldigen Rollout im Chrome-Browser auch am Desktop etablieren kann.

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