Alle Google-Nutzer bekommen beim Anlegen ihres Kontos 15 Gigabyte Speicherplatz gratis, der für einige wichtige Dienste verwendet werden kann – das galt bisher ohne Ausnahme. Doch jetzt greift Google durch und streicht den verfügbaren Speicherplatz für die Nutzer massiv zusammen, die sich nicht verifizieren möchten. Neue Konten ohne Telefonnummer bekommen stattdessen nur noch ein Drittel des Kontingents.



Praktisch gesehen als Startpaket erhalten alle Google-Nutzer seit vielen Jahren 15 Gigabyte Speicherplatz kostenlos, der von den drei angebundenen Produkte Google Fotos, Google Drive und GMail verwendet werden kann. Für alle anderen Google-Produkte gibt es keine relevanten Einschränkungen, sodass das Speicherplatz-Kontingent nur für diese drei zentralen Dienste eine wichtige Rolle spielt. Wer mehr benötigt, kann ein Speicherplatz-Abo bei Google One abschließen und das Kontingent mehrstufig beliebig erweitern.

Ich hatte hier im Blog schon mehrfach darüber spekuliert, dass Google schon bald etwa an diesen 15 Gigabyte ändern könnte – allerdings hatte ich mit einer anderen Richtung als die gerechnet, die man jetzt eingeschlagen hat. Aber das kann ja im Zuge dessen noch kommen. Denn statt den Speicherplatz zu erweitern, schränkt man diesen nun ein: Bei ersten Nutzern zeigt sich, dass sie nur noch 5 Gigabyte Speicherplatz erhalten. Erst mit einer Verifizierung des Kontos über die Eingabe und Bestätigung der Telefonnummer gilt das Konto nicht mehr als anonym und das volle Kontingent von 15 Gigabyte Speicherplatz wird freigeschaltet.

Diese Freischaltung kann jederzeit erfolgen und muss nicht zwingend bei der Einrichtung des Kontos vorgenommen werden. Wer mit den 5 GB auskommt, muss sich also auch weiterhin nicht verifizieren. Das Ganze scheint seit einigen Tagen zu gelten – aber glücklicherweise nur für alle neu angelegten Nutzerkonten. Google will wohl verhindern, dass unzählige Scheinkonten für mehr Gratis-Speicherplatz angelegt werden. Im Folgenden könnt ihr die Meldung sehen, die alle neu registrierten Google-Nutzer sehen:









Die E-Mail von Google

Your account includes 5 GB of storage. Now get even more storage space with your phone number for Google Photos, Drive, and Gmail. Unlock 15 GB storage at no cost by using your phone number

Keep 5 GB storage Google will use your phone number to make sure storage is added only once per person.

Bisher hat Google diese Änderung weder bestätigt noch offiziell angekündigt. Auch ein Support-Dokument mit Informationen zu dieser mehrstufigen Registrierung existiert noch nicht – aber das könnte schon im Laufe der kommenden Woche folgen. Dennoch gibt es bereits jetzt einen deutlichen Hinweis auf diese Änderung, der die Echtheit belegt:

Auf dieser Seite beim Google Support gab es eine winzige Änderung im ersten Absatz. Bisher stand dort der Satz „Bei Ihrem Google-Konto sind 15 GB Cloud-Speicher inklusive.“, seit einigen Tagen heißt es allerdings „Bei Ihrem Google-Konto sind bis zu 15 GB Cloud-Speicher inklusive.“ Das wird nicht weiter konkretisiert, aber die Aussage ist eindeutig. Die Änderung ist auch in der deutschen Variante des Support-Dokument erfolgt.

Wir müssen abwarten, was das für Folgen haben wird. Gerade Nutzer mit einer Flut von mehreren Konten sollten in den nächsten Wochen und Monaten wachsam bleiben.

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[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.