YouTube Premium: Google durchleuchtet Familiengruppen – alle Nutzer müssen denselben Wohnsitz haben

Google zieht die Daumenschrauben bei YouTube Premium immer weiter an und könnte jetzt den nächsten Schritt gehen, der auch viele unbescholtene Nutzer treffen könnte: Erst Nutzer werden in diesen Tagen darüber informiert, dass bei der Verwendung des Familien-Abos alle Teilnehmer denselben Wohnsitz haben müssen. Ist das nicht der Fall, wird man ausgesperrt.



Rund um YouTube Premium gibt es einige Tricksereien, die Google offenbar mit einer neuen Initiative unterbinden möchte. Wir hatten bereits darüber berichtet, dass der Trick mit den Ausland-Abos bald nicht mehr funktioniert, mit dem sich so mancher Nutzer das Premium-Abo für einen deutlich geringeren Preis gesichert hat. Doch auch bei den Familien-Abos gibt es wohl einige Nutzer, die sich nicht an die Richtlinien halten.

In diesen Tagen erhalten erste Nutzer eine E-Mail von YouTube Premium, die sie darüber informiert, dass alle Mitglieder einer Familiengruppe denselben Wohnsitz haben müssen. Ist das nicht der Fall, werden die Nutzer – die an einem anderen Ort als der Administrator online gehen – mit einer 14-tägigen Vorlauffrist über das Aussperren von den Premium-Vorteilen informiert. Tatsächlich ist das schon seit langer Zeit ein fester Passus in den YouTube-Nutzungsbedingungen.

Derzeit sind nur wenige Nutzer betroffen, doch vermutlich handelt es sich dabei nicht um einen Testlauf, sondern um ein gemächliches Abarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viele Nutzer betreffen wird, die sich grundlegend gar keiner Schuld bewusst sind und dies nicht wussten. Immerhin gilt die Familiengruppe auch für weitere Google-Dienste (allen voran den Speicherplatz), bei dem bisher keine Wohnort-Einschränkung durchgesetzt wurde.

