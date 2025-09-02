Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone könnte enttäuschen – Leaks verraten erste technische Details

Google ist vor wenigen Tagen in die zehnte Pixel-Generation gestartet, die aufgrund der Leistungssteigerungen für viele Nutzer sehr interessant sein kann. So mancher dürfte auf das Pixel 10a spekulieren, das in einigen Monaten als starker Budget-Ableger starten soll. Doch jetzt verraten erste Leaks, dass das günstige Gerät in dieser Generation vielleicht nicht ganz so attraktiv ist.



Google bringt in jedem Jahr eine neue Pixel-Generation auf den Markt, die ein immer größeres Interesse auf sich zieht. Vielleicht noch interessanter sind aber die Budget-Ableger, die knapp ein halbes Jahr später erscheinen und eine ähnliche Ausstattung sowie die nahezu gleichen Funktionen in ein deutlich günstigeres Gerät verpacken. Daher könnten viele Pixel 10-Interessierte jetzt schon auf das kommende Pixel 10a spekulieren und noch mit dem Kauf warten.

Pixel 10a wohl schlechter ausgestattet

Jetzt gibt es weitere frühe Leaks zum Pixel 10a, bei dem Google wohl auf die Kostenbremse tritt: Statt dem aktuellen Tensor G5 soll nur ein alter Tensor G4 verbaut sein. Weil der Tensor G5 laut Google ein Gamechanger ist, ist der Schritt zurück diesmal besonders bitter. Bisher war in der a-Serie stets derselbe SoC verbaut wie in den großen Geräten. Damit geht einher, dass die starken Magic Cue-Funktionen auf dem Pixel 9a nicht verfügbar sein sollen. Der SoC ist einfach zu schwach.

Aber damit hört es noch nicht auf, denn auch Googles Update auf das Storage-System UFS 4.0 soll beim Budget-Gerät nicht ankommen und stattdessen weiterhin auf UFS 3.1 setzen. Bedenkt man die Tatsache, dass das Pixel 10a für sieben Jahre mit Updates versorgt wird und entsprechend lange genutzt werden kann, ist der Tensor-Rückschritt, der Speicher-Rückschritt sowie die KI-Einschränkung doppelt bitter.

Dass keine Telephoto-Lens in der Kameraleiste verbaut sein wird, wie aktuelle Leaks belegen, überrascht hingegen nicht. Diese ist erst in der aktuellen Generation beim Standardmodell eingezogen und kann allein vom Platzbedarf sowie der Kosten noch gar nicht in der Budget-Serie zu finden sein. Ich denke, wer sich für die zehnte Pixel-Generation interessiert, sollte aus aktueller Sicht doch eher den Blick auf die großen Smartphones und nicht das Budget-Modell richten.

