Pixel 10: Darum ist Googles neuer Tensor-SoC ein echter Gamechanger – bringt Innovationen für Smartphones

Google hat am Mittwoch die Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die erstmals den neuen Tensor G5 an Bord haben, der laut Google nicht nur die nächste Generation, sondern ein echter Meilenstein ist. Man spricht gar von einem Gamechanger, denn die erweiterte Kontrolle ermöglicht mehr Power, noch mehr KI, smarte Funktionen, eine bessere Kamera und auch noch einen geringeren Stromverbrauch. Schauen wir uns das einmal an.



Der Tensor G5 ist für Google ein größerer Schritt als der Tensor-SoC der ersten Generation. Denn während man in den ersten vier Generationen noch auf einem Samsung-Chip aufbauen konnte und den erfahrenen Produktionspartner an der Seite hatte, übernimmt man jetzt die volle Kontrolle. Der neue Partner TSMC übernimmt lediglich die Produktion, spielt bei der Entwicklung aber keine Rolle. Damit ist es nun der erste echte Google-SoC, den man gleich zum Start als Gamechanger bezeichnet.

Ein Gamechanger mit Performance-Boost

Laut Googles Zahlen ist der Tensor G5 um ganze 34 Prozent schneller eine durchschnittliche CPU und bringt 60 Prozent mehr TPU-Performance als der Durchschnitt. Einen Vergleich mit dem vorherigen Tensor gibt es nicht. Diese Leistungssteigerungen sollen sich auch im Alltag beim Browsen oder der KI-Nutzung zeigen. Es ist der erste Google-SoC mit 3nm-Fertigung, die höhere Effizienz bringt. Außerdem soll die Sicherheits-Hardware noch tiefer integriert und mächtiger sein.

Noch schnellere, stärkere und effizientere KI

Der Tensor G5 wurde in enger Abstimmung mit Google Deepmind entwickelt, sodass es der erste speziell für Gemini Nano zugeschnittene SoC ist. Das ermöglicht viele lokale generative KI-Funktionen. Der Tensor G5 läuft im höchsten Modus und kann schneller und effizienter die KI nutzen als seine Vorgänger. Rein faktisch ist die Tensor G5-Performance bei Gemini 2,6 Mal so schnell und doppelt so effizient bei der Nutzung von Apps wie Pixel Screenshots oder Rekorder.









Proaktive Pixel 10-Funktionen

Die Pixel 10-Smartphones bringen viele neue lokale KI-Funktionen mit, die in ihrer Gesamtheit und Umsetzung erst durch den Tensor G5 möglich werden. Von den Magic Cue-Funktionen im Pixel 10 über die Sprachübersetzung bis zu den Call Notes oder der neuen Tagebuch-Funktion. Der Tensor G5 verbessert aber auch die Features, die ihr bereits von Pixel-Smartphones kennt, wie etwa die Scam-Erkennung oder Spracherkennung im Gboard.

Verbesserte Kamera dank Tensor G5

Google nimmt bei der Kameraausstattung in den Pixel 10-Smartphones tatsächlich ein Downgrade vor – abgesehen von der Zoom-Kamera im Grundmodell Pixel 10. Das spart Ressourcen und Produktionskosten, soll die Bildqualität aber nicht negativ beeinflussen. Denn der Tensor G5 hat genügend Power und Funktionen, um die Bildqualität dennoch zu erhöhen. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen lassen sich Videos in höchster Qualität aufnehmen, mit Bewegungsunschärfe und standardmäßig 10-Bit-Video für 1080p und 4k30

Zusätzlich zu den Verbesserungen bei der Bild- und Videoqualität unterstützt Tensor G5 eine Reihe von Kamerafunktionen, darunter „Add Me“, „Auto Best Take“ und „Pro Res Zoom“. Dadurch kann das größte Modell, das jemals in Pixel Camera ausgeführt wurde, Ihren Zoombereich auf das erstaunliche 100-fache mit atemberaubenden Details erweitern.

Geringerer Energieverbrauch

All diese Boosts haben keinen negativen Einfluss auf den Energieverbrauch, denn Google hat auch in diesem Punkt weiter optimiert. So soll die Akkulaufzeit ganze 30 Stunden betragen.

