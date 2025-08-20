Pixel 10: Die neuen Google-Smartphones sind da – Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL und 10 Pro Fold offiziell vorgestellt
Google hat vor wenigen Minuten die neuen Pixel 10-Smartphones vorgestellt und damit endlich allen Spekulationen und Leaks ein Ende gesetzt. Der Start in die Jubiläums-Generation wurde lange erwartet und bringt uns auch in diesem Jahr wieder gleich vier Geräte, mit denen die Marktanteile weiter angeschoben werden sollen: Alle vier Smartphones, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie das Pixel 10 Pro Fold sind ab sofort vorbestellbar. Hier gibt es alle Infos.
Die Phase der Leaks und Spekulationen ist endlich vorüber, denn Google hat vor wenigen Minuten die Pixel 10-Smartphones offiziell vorgestellt und damit erneut gezeigt, dass alle vorab durchgesickerten Infos mal wieder ein Volltreffer gewesen sind. Daher war die Präsentation der Smartphones selbst eher eine Bestätigung der bisher bekannten Informationen rund um die Hardware und auch die ersten Software-Features.
Auch in diesem Jahr kommen die Smartphones im Vierergespann, das aus dem Pixel 10 als Standardmodell, dem Pixel 10 Pro als das echte Flaggschiff, dem Pixel 10 Pro XL als größten Gerät sowie dem Pixel 10 Pro Fold als Foldable besteht. In der Jubiläums-Generation setzt man auf den ersten Blick auf Bewährtes, aber unter der Haube hat sich einiges getan. Das reicht vom Wechsel auf den neuen Tensor-Chip über die verbesserte Kamera-Ausstattung des Grundmodells bis hin zu neuen Farben und den noch zu zeigenden KI-Features für „ask more of your phone“.
Das gesamte Marketingmaterial hier zu wiederholen, ergibt keinen Sinn, ihr findet daher alle Werbeversprechen im Google Store und im Folgenden die harten Fakten.
- Produktname: Google Pixel 10
- Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066
- Displaygröße: 6,3 Zoll
- Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm
- Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)
- Speicher: 128 GB / 256 GB
- RAM: 16 GB
- Kamera: Samsung GN8 48MP mit Videostabilisierung
- Ultrawide Kamera: Sony IMX712 12MP
- Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP
- Frontkamera: Samsung 3J1 11MP
- Akku: 4970 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung
- Farben: Obsidian (Schwarz), Frost (Blau), Indigo (Violett), Lemongrass (Gelb)
- Verkaufspreis: 899 Euro (128 GB) | 999 Euro (256 GB)
- Verkaufsstart: 28. August 2025
Google Pixel 10 Pro
- Produktname: Google Pixel 10 Pro
- Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5
- Displaygröße: 6,3 Zoll
- Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm
- Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)
- Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- RAM: 16 Gigabyte
- Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)
- Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP
- Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP
- Frontkamera: Sony IMX858 48MP
- Akku: 4870 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung
- Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)
- Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) | 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 28. August 2025
Google Pixel 10 Pro XL
- Produktname: Google Pixel 10 Pro XL
- Interne Bezeichnung: GUL82
- Displaygröße: 6,8 Zoll
- Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm
- Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)
- Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- RAM: 16 Gigabyte
- Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)
- Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP
- Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP
- Frontkamera: Sony IMX858 48MP
- Akku: 5200 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung
- Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)
- Verkaufspreis: 1299 Euro (256 GB) | 1429 Euro (512 GB) | 1689 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 28. August 2025
Google Pixel 10 Pro Fold
- Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold
- Interne Bezeichnung: GU0NP
- Displaygröße außen: 6,4 Zoll
- Displaygröße innen: 8 Zoll
- Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm
- Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)
- Kamera: 48 Megapixel
- Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP
- Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel
- Frontkamera: 10 Megapixel
- Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- RAM: 16 Gigabyte
- Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2
- Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)
- Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf einen Meter
- Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)
- Verkaufsstart: 9. Oktober 2025
Preise und Verfügbarkeit
- Pixel 10 128 GB: 899 Euro
- Pixel 10 256 GB: 999 Euro
- Pixel 10 Pro 128 GB: 1099 Euro
- Pixel 10 Pro 256 GB: 1199 Euro
- Pixel 10 Pro 512 GB: 1329 Euro
- Pixel 10 Pro 1 TB: 1589 Euro
- Pixel 10 Pro XL 256 GB: 1299 Euro
- Pixel 10 Pro XL 512 GB: 1429 Euro
- Pixel 10 Pro XL 1 TB: 1689 Euro
- Pixel 9 Pro Fold 256 GB: 1899 Euro
- Pixel 9 Pro Fold 512 GB: 2029 Euro
- Pixel 9 Pro Fold 1 TB: 2289 Euro
Ihr könnt die Pixel 10-Smartphones ab sofort vorbestellen und dabei auch die von Google gebotenen Gratis-Aktionen nutzen. Angekündigt hat man bisher nur, dass es bei den Pro-Modellen ein Jahr lang das Google One AI Pro-Abo gratis gibt. Mehr Informationen zu den Vorbesteller-Aktionen in Kürze. Offiziell ausgeliefert werden die Smartphones ab dem 28. August.
