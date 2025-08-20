Pixel 10: Die neuen Google-Smartphones sind da – Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL und 10 Pro Fold offiziell vorgestellt

Google hat vor wenigen Minuten die neuen Pixel 10-Smartphones vorgestellt und damit endlich allen Spekulationen und Leaks ein Ende gesetzt. Der Start in die Jubiläums-Generation wurde lange erwartet und bringt uns auch in diesem Jahr wieder gleich vier Geräte, mit denen die Marktanteile weiter angeschoben werden sollen: Alle vier Smartphones, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie das Pixel 10 Pro Fold sind ab sofort vorbestellbar. Hier gibt es alle Infos.



Die Phase der Leaks und Spekulationen ist endlich vorüber, denn Google hat vor wenigen Minuten die Pixel 10-Smartphones offiziell vorgestellt und damit erneut gezeigt, dass alle vorab durchgesickerten Infos mal wieder ein Volltreffer gewesen sind. Daher war die Präsentation der Smartphones selbst eher eine Bestätigung der bisher bekannten Informationen rund um die Hardware und auch die ersten Software-Features.

Auch in diesem Jahr kommen die Smartphones im Vierergespann, das aus dem Pixel 10 als Standardmodell, dem Pixel 10 Pro als das echte Flaggschiff, dem Pixel 10 Pro XL als größten Gerät sowie dem Pixel 10 Pro Fold als Foldable besteht. In der Jubiläums-Generation setzt man auf den ersten Blick auf Bewährtes, aber unter der Haube hat sich einiges getan. Das reicht vom Wechsel auf den neuen Tensor-Chip über die verbesserte Kamera-Ausstattung des Grundmodells bis hin zu neuen Farben und den noch zu zeigenden KI-Features für „ask more of your phone“.

Das gesamte Marketingmaterial hier zu wiederholen, ergibt keinen Sinn, ihr findet daher alle Werbeversprechen im Google Store und im Folgenden die harten Fakten.

Pixel 10 jetzt vorbestellen:

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB

RAM: 16 GB

Kamera: Samsung GN8 48MP mit Videostabilisierung

Ultrawide Kamera: Sony IMX712 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Akku: 4970 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Frost (Blau), Indigo (Violett), Lemongrass (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (128 GB) | 999 Euro (256 GB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 4870 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) | 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 5200 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1299 Euro (256 GB) | 1429 Euro (512 GB) | 1689 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf einen Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 9. Oktober 2025

Preise und Verfügbarkeit

Ihr könnt die Pixel 10-Smartphones ab sofort vorbestellen und dabei auch die von Google gebotenen Gratis-Aktionen nutzen. Angekündigt hat man bisher nur, dass es bei den Pro-Modellen ein Jahr lang das Google One AI Pro-Abo gratis gibt. Mehr Informationen zu den Vorbesteller-Aktionen in Kürze. Offiziell ausgeliefert werden die Smartphones ab dem 28. August.

[Google-Blog]