Pixel-Event Livestream: Hier seht ihr die Präsentation der Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4 & Co Live (Video)

Am heutigen Mittwoch-Abend ist es endlich soweit! Google lädt zum jährlichen Made by Google-Event, das unter anderem die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch 4, die Pixel Buds 2a und einige weitere Produkte hervorbringen wird. Es zeichnet sich ab, dass man in diesem Jahr tatsächlich von einem Event und nicht nur einer Präsentation sprechen kann. Der YouTube Livestream beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit.



Die letzten Wochen haben sich in der Tech-Welt hauptsächlich um die neuen Pixel-Produkte gedreht, die mit zahlreichen Leaks bedacht wurden, mit offiziellen Informationen aus dem Hause Google, Teasern und natürlich auch den spaßigen Spekulationen. Mittlerweile wissen wir sehr genau, welche Produkte Google heute Abend vorstellen wird und haben sie euch vorab noch einmal in aller Ausführlichkeit präsentiert. Denn rein technisch wird es heute Abend wohl nicht mehr geben, mit dem man die Nutzer überraschen kann:

Alle Produkte sollten direkt nach der Präsentation zur Vorbestellung freigegeben werden, mutmaßlich auch wieder mit starken Aktionen für Vorbesteller. Dazu gibt es bisher keine geleakten Details, aber es ist davon auszugehen, dass man für die Pixel 10-Smartphones wieder kostenlose Kopfhörer und für die teureren Modelle eine Pixel Watch 4 mit in das Paket packen wird. Sobald es Informationen oder die offizielle Ankündigung gibt, bekommt ihr alle Infos hier im Blog.

Vielleicht gibt es aber auch noch die eine oder andere Überraschung, von der ihr hier natürlich sehr zeitnah im Blog lesen könnt. Wir begleiten das Event wie üblich mit Beiträgen zu den neuen Produkten, sodass ihr stets auf dem neuesten Stand seid.









Made by Google 2025 Livestream

Alles Wichtige zum Event:

Hier findet ihr ab 19:00 Uhr alle Links zu den Artikeln der vorgestellten Pixel-Produkte.

Google hat in diesem Jahr offenbar Großes vor: Denn es wird wohl keine langweilige Pixel-Präsentation von Rick Osterloh, sondern man holt US-Entertainer Jimmy Fallon als Moderator, lädt Formel 1-Star Lando Norris, die Jonas Brothers zur musikalischen Untermalung oder auch NBA-Spieler Stephen Curry auf die Bühne. Ich denke, es wird in diesem Jahr ein echtes _Event_. Man hat immerhin auch zehn Generationen Pixel-Smartphones zu feiern.

Wer dabei sein möchte, kann das Event heute Abend ab 19:00 Uhr im Livestream verfolgen. Wie üblich empfiehlt es sich als Pixel-Fan aber auch, schon ein paar Minuten früher einzusteigen. Denn Google beginnt meist früher mit einer Reihe von weiteren Teasern, Rückblicken oder Spielereien – das gestaltet sich in jedem Jahr etwas anders. Schaut doch einfach so gegen 18:30 Uhr vorbei und dann ab 19:00 Uhr natürlich regelmäßig hier im Blog für alle offiziellen Infos zu den neuen Pixel-Produkten.

Starke Pixel-Aktionen im Google Store:

Letzte Aktualisierung am 2025-08-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.