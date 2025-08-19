Pixel 10-Event: Google trumpft richtig auf – geheime Produkte mit Jimmy Fallon und Lando Norris (Video)

Morgen Abend ist es endlich soweit: Google lädt zum jährlichen Pixel-Event und wird auf diesem unter anderem die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch 4 sowie die neuen smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a vorstellen. Jetzt heizt man das Interesse vorab noch einmal mit zwei Teasern so richtig an, die neugierig machen. Es wird prominent, mysteriös und (für Google) sicherlich sehr teuer, denn man will auch zehn Jahre Pixel feiern.



Wir wissen ziemlich genau, welche Pixel-Produkte Google am Mittwoch vorstellen wird und in den vergangenen Jahren ist es dem Unternehmen nur selten gelungen, ein „one more thing“ aus der Tasche zu ziehen und für echte Überraschungen zu sorgen. Es darf bezweifelt werden, ob es morgen wieder so einen Moment geben wird. Doch zumindest das folgende Teaservideo lässt vermuten, dass Geheimnisse gelüftet und streng geheime Produkte gezeigt werden sollen. Natürlich übertrieben, aber die Botschaft ist klar und hängt die Latte hoch.

Aber das ist nicht das einzige Video, mit dem man die Nutzer neugierig machen will: Interessanterweise wird das morgige Event nicht etwa vom Pixel-Chef Rick Osterloh oder von Google-CEO Sundar Pichai geleitet – wie das in den letzten Jahren üblich gewesen ist. Stattdessen setzt man auf den auch hierzulande nicht ganz unbekannten US-Moderator Jimmy Fallon. Das spricht dafür, dass es nicht zu einer weiteren langweiligen Tech-Präsentation wird, sondern man sich einiges im Entertainment-Bereich hat einfallen lassen.

Aber Jimmy Fallon wird nicht allein auf der Bühne stehen, sondern erhält tatkräftige Unterstützung, die im folgenden Video ebenfalls bereits angekündigt wird:









Jimmy Fallon wird als Gäste die Jonas Brothers begrüßen können, den NBA-Star Stephen Curry sowie Formel 1-Fahrer Lando Norris. Ich denke, dass Google sich das Event einiges kosten lässt, was die Bedeutung und Erwartung noch einmal nach oben schraubt. Lando Norris fährt auch in diesem für McLaren, das bekanntlich Android- und Chrome-Werbung am Formel 1-Auto an prominenter Stelle angebracht hat. Zu Pixel gab es bisher keine direkte Verbindung, aber vielleicht ändert sich das noch oder es gibt auch Android-basierte Ankündigungen.

In puncto geheimer Produkte, über die man nicht reden darf, wäre morgen Abend ein weiterer Teaser für die kommenden Pixel Smart Glasses denkbar. Eine echte Ankündigung ist eher ausgeschlossen, denn sonst hätten die fleißigen Leaker längst etwas in diese Richtung entdeckt. Wir dürfen also sehr gespannt sein, was uns morgen Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit Live aus New York erwartet. Wieder einmal blicken wir zu dieser Zeit nach Amerika, wenn auch zu einem erfreulicheren Thema 🙂

» Pixel: Viele neue Google-Produkte kommen – Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixelsnap, Pixel Buds 2a, Pixie & mehr

