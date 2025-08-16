Pixel Buds 2a: Das sind Googles neue smarte Kopfhörer – alles was bisher bekannt ist (ANC, Spatial Audio, Preis)

Google wird in wenigen Tagen die Pixel Buds 2a vorstellen und damit auch die Budget-Linie der smarten Kopfhörer in die zweite Generation bringen. Weil die Präsentation nur noch vier Tage entfernt ist, verschaffen wir euch in diesem Artikel noch einmal einen Überblick über die Informationen, die über die smarten Kopfhörer bekannt sind. Es gibt einige Fortschritte.



Die Kopfhörer-Linie Pixel Buds wurde von Google schon vor längerer Zeit etabliert und vor mittlerweile vier Jahren in zwei separate Produkte aufgeteilt: Einmal die etwas teureren Pixel Buds Pro sowie die Budget-Ableger der a-Serie. Jetzt steht das erste Upgrade für die a-Linie vor der Tür, das Google am Mittwoch als Pixel Buds 2a vorstellen will. Rein äußerlich gibt es, wie zu erwarten, keine größeren Veränderungen an den Kopfhörern.

Auf obigem Bild seht ihr links die alte Variante und rechts die neuen Budget-Kopfhörer. Es zeigt sich eine veränderte Farbgebung sowie leicht vergrößerte Aussparungen an den Außenseiten der Kopfhörer. Diese kommen für eine Funktion zum Einsatz, die erstmals in der Budget-Linie zu finden sein wird:

Erstmals mit ANC

Die Gerüchte haben sich laut mehreren Leaks bewahrheitet, dass Google den Budget-Kopfhörern ein Active-Noise-Cancelling (ANC) spendiert. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die äußere Einflüsse durch Gegengeräusche weitestgehend abfedern soll. Daher werden auch noch mehr Mikrofone an der Außenseite benötigt, um diese schnell und zuverlässig zu erkennen. Im Gegensatz zur Pro-Serie muss es aber ohne Silent Seal 2.0 auskommen und hat auch keine Gesprächserkennung.









Spatial Audio

Mit an Bord ist außerdem Spatial Audio, das für einen echten 3D-Raumklang bei Nutzung der Kopfhörer sorgen soll. Allerdings gibt es auch bei diesem Feature einige Abstriche, denn Google verzichtet auf die Bewegungserkennung des Kopfes. Mit dieser Erkennung wäre es möglich – bzw. ist es mit der Pro-Serie möglich – den Sound entsprechend der Kopfdrehung zu verschieben.

Außerdem ist auch das kabellose Aufladen der Ladeschale nicht möglich, was einen weiteren Unterschied zur Pro-Serie ausmacht. Das sind aber allesamt eher Luxus-Einschränkungen, denn rein Soundtechnisch und vom Design dürften auch die Pixel Buds 2a großen Spaß machen. Und wer mehr will, muss eben zum Pro-Modell greifen.

Sicherlich wird auch auf Seiten der Software einiges vorangehen, wobei es sich diesmal hauptsächlich um Gemini drehen dürfte. Die neuen Kopfhörer sollen laut Leaks in Deutschland nicht ganz so günstige 149 Euro kosten. Ihr solltet also auf Aktionen warten oder darauf hoffen, dass Google sie wieder beim Pixel 10-Kauf mit in das Paket legt. In den Verkauf starten sollen sie, wie einige weitere Geräte, wohl erst Anfang Oktober.

